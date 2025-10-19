Dal 20 al 26 ottobre alla Weiner Stadthalle si giocherà l'ATP Vienna. I torneo austriaco, di categoria 500, vedrà come protagonisti anche i nostri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
TENNIS IN STREAMING
ATP Vienna, tennis: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv
ATP Basilea
Dove vedere l'ATP 500 di Vienna in diretta TV e streaming gratis—
L'ATP Vienna sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365. Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.
Come accedere allo streaming?
ATP 500 di Vienna, storia e albo d'oro—
L'ATP di Vienna è alla sua 47esima edizione e si giocherà in contemporanea con l'ATP 500 di Basilea, anche questo visibile in diretta streaming su Bet365. L'evento ha un montepremi di 2,4 milioni di euro e si gioca sulla superficie carpet, un'artificiale indoor. Dal 1974 ad oggi il recormen di questo torneo è stato l'americano Gottfried con 4 successi negli anni '80. L'unico italiano a trionfare a Vienna è stato Sinner nel 2023 dopo che Sonego invece perse nella finale del 2020. Nell'ultima edizione il brtannico Draper ha sconfitto in due set Kachanov.
ATP Vienna, teste di serie e favoriti del torneo—
Il seeding dell'ATP 500 di Vienna vede la presenza di 4 top 10 e 4 top 20. Il favorito d'obbligo dopo l'exploit al Six Kings Slam di Riyad è ovviamente Jannik Sinner, testa di serie numero 1. Fra i possibili rivali più accreditati citiamo Zverev, De Minaur, Musetti, Kachanov, Medvedev, Rublev e Bublik. Dimitrov e Tommy Paul hanno dato invece forfait e verrano sostituiti da Borges e Altmeier.
L'ATP 500 di Vienna sarà visibile in diretta streaming su Bet365 e in diretta tv su Sky Sport.
