ATP Vienna, tennis: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv

Redazione Derby Derby Derby 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 13:58)

Dal 20 al 26 ottobre alla Weiner Stadthalle si giocherà l'ATP Vienna. I torneo austriaco, di categoria 500, vedrà come protagonisti anche i nostri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

ATP 500 di Vienna, storia e albo d'oro — L'ATP di Vienna è alla sua 47esima edizione e si giocherà in contemporanea con l'ATP 500 di Basilea, anche questo visibile in diretta streaming su Bet365. L'evento ha un montepremi di 2,4 milioni di euro e si gioca sulla superficie carpet, un'artificiale indoor. Dal 1974 ad oggi il recormen di questo torneo è stato l'americano Gottfried con 4 successi negli anni '80. L'unico italiano a trionfare a Vienna è stato Sinner nel 2023 dopo che Sonego invece perse nella finale del 2020. Nell'ultima edizione il brtannico Draper ha sconfitto in due set Kachanov.

ATP Vienna, teste di serie e favoriti del torneo — Il seeding dell'ATP 500 di Vienna vede la presenza di 4 top 10 e 4 top 20. Il favorito d'obbligo dopo l'exploit al Six Kings Slam di Riyad è ovviamente Jannik Sinner, testa di serie numero 1. Fra i possibili rivali più accreditati citiamo Zverev, De Minaur, Musetti, Kachanov, Medvedev, Rublev e Bublik. Dimitrov e Tommy Paul hanno dato invece forfait e verrano sostituiti da Borges e Altmeier.

