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La Conference League 2026/27 entra nel vivo con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Auda-Dinamo City, in programma martedì 4 agosto alle ore 18:00. Le due squadre si affrontano nel primo dei due appuntamenti che determineranno l’accesso al turno successivo della competizione europea.
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L’Auda vuole sfruttare il fattore campoL’Auda affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo in vista del ritorno. La formazione lettone vuole continuare il proprio percorso europeo e proverà a mettere pressione agli avversari attraverso intensità e organizzazione.
Una vittoria nella sfida casalinga permetterebbe all’Auda di presentarsi al secondo confronto con maggiore fiducia e con un vantaggio importante da difendere.
La Dinamo City cerca un risultato prezioso in trasfertaLa Dinamo City arriva all’appuntamento europeo con la volontà di ottenere un risultato utile lontano da casa. La squadra ospite sa che una buona prestazione nella gara d’andata potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso la qualificazione.
Gli ospiti punteranno su equilibrio e compattezza, cercando di limitare le iniziative dell’Auda e sfruttare le occasioni offensive che riusciranno a creare.
Il momento della sfidaLa gara tra Auda e Dinamo City rappresenta il primo capitolo di un confronto che si preannuncia equilibrato. Nei preliminari europei ogni dettaglio può risultare decisivo e la gestione dei 180 minuti sarà fondamentale per entrambe le formazioni.
L’Auda potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, mentre la Dinamo City proverà a uscire dalla trasferta con un risultato che lasci aperto il discorso qualificazione.
Le probabili formazioni di Auda-Dinamo CityLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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