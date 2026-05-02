Sfida ad alta tensione nel primo turno dei playoff di Serie C: Crotone e Audace Cerignola si affronteranno domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:00 in una gara che vale una fetta importante della stagione.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AUDACE CERIGNOLA-CROTONE SU BET365

Dove vedere Audace Cerignola-Crotone in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Audace Cerignola-Crotone sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre