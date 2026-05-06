Audax-Vasco: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Sudamericana su Bet365
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Audax Italiano e Vasco si sfidano all’Estadio Bicentenario Municipal de La Florida in una gara fondamentale per gli equilibri del Gruppo G di Copa Sudamericana. Le due squadre condividono il primo posto del girone insieme all’Olimpia e questo quarto turno potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa alla qualificazione. Guarda ora Audax-Vasco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui AudaxL’Audax Italiano arriva a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Barracas Central, risultato che ha permesso ai cileni di restare in piena corsa per il primato del girone. La squadra allenata da Gustavo Lema aveva in precedenza battuto proprio il Vasco per 2-1 nella gara d’andata, dimostrando grande organizzazione e capacità di colpire nelle ripartenze. Tuttavia, nell’unica gara casalinga disputata nel gruppo, l’Audax è caduto contro l’Olimpia con un netto 2-0
Qui Vasco
Il Vasco si presenta invece in crescita dopo il convincente 3-0 rifilato all’Olimpia nell’ultimo turno, una vittoria che ha rilanciato con forza la squadra di Renato Portaluppi nella corsa al primo posto. I brasiliani avevano iniziato il girone con uno 0-0 contro il Barracas Central, prima della sconfitta esterna per 2-1 contro l’Audax.
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Audax-Vasco, probabili formazioniAudax Italiano (3-1-4-2): Ahumada; Ferrario, Ortiz, Pina; Collao; Guajardo, Zenteno, Vadulli, Matus; Chiaverano, Cabral. Allenatore: Gustavo Lema
Vasco (4-2-3-1): Jardim; Rodriguez, Saldivia, Freitas, Piton; Ramon Rique, Moura; Adson, Rojas, Moreira; Spinelli. Allenatore: Renato Portaluppi
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