Tre punti separano Augsburg e Eintracht Francoforte, ma il momento delle due squadre racconta molto di più della classifica: sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:30 va in scena una sfida che può indirizzare il finale di stagione di entrambe, tra chi vuole cavalcare l’entusiasmo e chi deve ritrovare stabilità. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AUGSBURG-EINTRACHT SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Augsburg arriva con entusiasmo dopo il colpo esterno sul campo del Bayer Leverkusen, grazie alla doppietta di Rieder. Una vittoria che ha dato ossigeno e fiducia, portando la squadra al nono posto con 36 punti. Ora l’obiettivo è chiudere bene, senza pressioni ma con continuità.

Il Francoforte, invece, è reduce dalla sconfitta contro il Lipsia. Un KO che pesa soprattutto sulla classifica: il distacco dall’Europa è diventato importante e la stagione sembra ormai indirizzata verso un finale di transizione. A preoccupare è soprattutto il rendimento esterno, con una sola vittoria nelle ultime nove trasferte.

Le probabili formazioni di Augsburg-Eintracht Francoforte

L’Augsburg dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su solidità e inserimenti offensivi. Rieder è l’uomo del momento e agirà sulla trequarti, cercando di dare continuità al suo ottimo stato di forma.

Il Francoforte risponde con un 4-2-3-1, assetto più offensivo ma che dovrà trovare equilibrio, soprattutto lontano da casa. La qualità sulla trequarti non manca, ma servirà maggiore concretezza.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Rieder, Massengo, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Ribeiro.

Francoforte (4-2-3-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate, Brown; Larsson, Højlund; Amaimouni-Echghouyab, Chaïbi, Kalimuendo; Burkardt.

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