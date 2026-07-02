Australia-Egitto: probabili formazioni, analisi della sfida, dove vedere in tv e streaming il sedicesimo di finale del Mondiale 2026
Venerdì 3 luglio, alle ore 20:00 italiane, l'AT&T Stadium di Arlington, impianto che prende il nome dalla compagnia statunitense di telecomunicazioni AT&T, titolare dei diritti di denominazione, ospiterà Australia-Egitto, sfida valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Le due nazionali sono a un passo da un traguardo storico e cercano un posto negli ottavi di finale in una gara che si preannuncia molto equilibrata.
Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.
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Dove vedere Australia-Egitto in diretta TV e streaming ufficiale
Australia-Egitto, in programma venerdì 3 luglio alle ore 20:00 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero Mondiale 2026. La partita sarà visibile anche in chiaro sulla Rai e in streaming attraverso DAZN e RaiPlay, disponibili su smart TV, computer, smartphone e tablet.
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Il momento dell'Australia
L'Australia ha superato ogni aspettativa conquistando il secondo posto nel Gruppo D alle spalle degli Stati Uniti. La formazione di Tony Popovic ha costruito la propria qualificazione soprattutto grazie a una fase difensiva estremamente solida, capace di limitare anche avversarie più attrezzate sul piano tecnico.
I Socceroos hanno aperto il torneo con il successo contro la Turchia, prima della sconfitta con gli Stati Uniti e dello 0-0 contro il Paraguay che ha garantito il passaggio del turno. La retroguardia guidata da Souttar rappresenta il principale punto di forza, mentre in attacco serviranno le accelerazioni di Irankunda e Touré per provare a mettere in difficoltà la difesa egiziana.
Il momento dell'Egitto
L'Egitto ha chiuso il Gruppo G al secondo posto alle spalle del Belgio, raccogliendo cinque punti grazie ai pareggi contro Belgio e Iran e al successo sulla Nuova Zelanda. I Faraoni hanno confermato la qualità del proprio reparto offensivo, pur mostrando qualche difficoltà nella fase difensiva, visto che non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata.
L'attenzione è tutta sulle condizioni di Mohamed Salah, uscito acciaccato nell'ultima gara della fase a gironi e ancora in dubbio. Qualora non dovesse essere al meglio, gran parte delle responsabilità offensive ricadrebbero su Marmoush e Ashour.
Probabili formazioni di Australia-Egitto
Tony Popovic dovrebbe confermare il 5-4-1 che ha garantito grande equilibrio nella fase a gironi. Beach difenderà i pali, con Geria, Circati, Souttar, Burgess e Bos nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler e Irankunda, mentre Touré agirà da riferimento offensivo.
Hossam Hassan dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Shobeir agiranno Hany, Ibrahim, Rabia e Fatouh. In mediana spazio a Lasheen e Attia, mentre Ziko, Salah (se recuperato) e Ashour supporteranno Marmoush.
Australia (5-4-1): Beach; Geria, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Touré.
Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lasheen, Attia; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.
Cosa aspettarci dalla partita
Si prospetta una sfida molto tattica. L'Australia proverà a chiudere gli spazi con il proprio blocco difensivo e a ripartire rapidamente, mentre l'Egitto cercherà di sfruttare la maggiore qualità tecnica per controllare il possesso e creare occasioni. L'eventuale presenza di Salah potrebbe incidere notevolmente sull'equilibrio del match, ma anche senza il suo numero uno i Faraoni restano una squadra ricca di talento offensivo.
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