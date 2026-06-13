La prima giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo 2026 si chiude con una sfida particolarmente interessante tra Australia e Turchia. Il match è in programma alle ore 06:00 di domenica 14 giugno e rappresenta uno degli incontri più intriganti della fase inaugurale del torneo, mettendo di fronte due nazionali profondamente diverse per caratteristiche tecniche, filosofia di gioco e percorso di avvicinamento alla competizione.

Da una parte ci sono i Socceroos guidati da Tony Popovic, una squadra organizzata, pragmatica e costruita per sfruttare al meglio le ripartenze. Dall'altra la Turchia di Vincenzo Montella, formazione ricca di talento offensivo e desiderosa di tornare protagonista sulla scena mondiale dopo una lunga assenza dalla fase finale della competizione.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi è regolato dai termini e dalle condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Australia-Turchia in diretta TV e streaming

Dove vedere Canada-Bosnia Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su DAZN Streaming ufficiale Disponibile Guarda su DAZN Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento dell'Australia

La sfida tra Australia e Turchia sarà trasmessa dalle emittenti che detengono i diritti della Coppa del Mondo 2026. I tifosi potranno seguire l'incontro sia in televisione sia attraverso le piattaforme streaming ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione.

L'Australia si presenta ai Mondiali dopo aver conquistato il secondo posto nel Gruppo C del terzo turno delle qualificazioni AFC. La squadra allenata da Tony Popovic ha costruito la propria identità attorno a principi molto chiari: solidità difensiva, organizzazione tattica e grande attenzione alle transizioni offensive.

L'ex difensore del Crystal Palace ha infatti trasmesso alla squadra il proprio approccio pragmatico, preferendo una struttura compatta e un blocco difensivo basso capace di limitare gli spazi agli avversari.

Le ultime uscite di preparazione non hanno portato vittorie, ma il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Svizzera ha lasciato segnali incoraggianti.

"Oggi è stata una bella preparazione in vista della Coppa del Mondo. Nel primo tempo siamo partiti lentamente, ma nella ripresa siamo cresciuti molto. Sono soddisfatto e non vediamo l'ora di affrontare la competizione vera. Dimostreremo che nel calcio tutto è possibile", ha dichiarato Popovic alla vigilia del torneo.

Dal punto di vista tattico, l'Australia dovrebbe schierarsi con una difesa a tre composta da Souttar, Burges e Circati davanti al portiere Ryan. Sugli esterni agiranno Miller e Behich, chiamati a garantire equilibrio e spinta offensiva.

Grande attenzione sarà rivolta soprattutto a Nestory Irankunda, talento classe 2006 considerato una delle principali speranze del calcio australiano. La sua velocità e la capacità di attaccare gli spazi potrebbero rappresentare un'arma importante contro la retroguardia turca.

L'obiettivo dei Socceroos è quello di replicare, o magari migliorare, il percorso compiuto in Qatar nel 2022, quando riuscirono a raggiungere gli ottavi di finale prima di arrendersi all'Argentina poi campione del mondo.

Il momento della Turchia

La Turchia torna finalmente a disputare una Coppa del Mondo dopo ben ventiquattro anni di assenza. Un'attesa lunghissima per una nazionale che negli ultimi anni ha saputo costruire una generazione particolarmente talentuosa e che arriva alla fase finale con entusiasmo e grandi ambizioni.

Il percorso di qualificazione non è stato semplice. I Sultanlar hanno dovuto superare i playoff eliminando prima la Romania e poi il Kosovo, conquistando così il pass per il torneo nordamericano.

Vincenzo Montella ha a disposizione una delle rose più interessanti della storia recente del calcio turco. Il reparto offensivo può contare su giocatori di grande qualità come Kenan Yildiz, Arda Guler e Baris Alper Yilmaz, tre elementi capaci di creare superiorità numerica e inventare giocate decisive in qualsiasi momento.

Alle loro spalle agirà Hakan Calhanoglu, autentico leader tecnico della squadra. Il centrocampista rappresenta il cervello della manovra turca grazie alla sua visione di gioco, alla qualità nei passaggi e alla straordinaria abilità sui calci piazzati.

"Ci siamo preparati bene per questa partita. Ho studiato l'Australia molte volte nelle ultime settimane e sappiamo cosa aspettarci. Dovremo adattarci rapidamente alle condizioni climatiche, ma siamo pronti a giocare", ha dichiarato Montella.

Situazione del Gruppo D

Australia e Turchia iniziano il proprio cammino mondiale con la consapevolezza che ogni punto può fare la differenza. La prima giornata rappresenta sempre un momento delicato e spesso decisivo nell'economia di un girone.

La Turchia viene considerata una delle possibili sorprese della competizione grazie alla qualità della sua rosa e alla presenza di numerosi giovani talenti. L'Australia, invece, punta sulla propria organizzazione e sulla capacità di esaltarsi nelle partite da dentro o fuori.

Partire con una vittoria consentirebbe a una delle due nazionali di acquisire fiducia e affrontare con maggiore serenità le successive sfide del gruppo.

Le probabili formazioni

Australia (3-4-2-1): Ryan; Souttar, Burges, Circati; Miller, Irvine, Metcalfe, Behich; Boyle, Irankunda; Duke. Allenatore: Popovic.

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Allenatore: Montella.

Cosa aspettarsi dalla partita

Australia-Turchia propone un interessante confronto tra due filosofie calcistiche differenti. I Socceroos proveranno a difendersi con ordine e a colpire in contropiede sfruttando la velocità degli esterni e di Irankunda, mentre la Turchia cercherà di imporre il proprio maggiore tasso tecnico attraverso il possesso palla e le giocate dei suoi trequartisti.

Molto dipenderà dalla capacità dei turchi di trovare spazi contro una squadra compatta e organizzata come quella australiana. Al tempo stesso, la difesa della selezione di Montella sarà chiamata a limitare le ripartenze avversarie, uno dei punti di forza della formazione oceanica.

Sulla carta la Turchia sembra avere qualcosa in più dal punto di vista qualitativo, ma l'Australia ha già dimostrato in passato di poter mettere in difficoltà avversari più quotati grazie alla propria disciplina tattica.

PER CONSULTARE LE QUOTE AGGIORNATE DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI CALCISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, È POSSIBILE VISITARE BET365

IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI IN GIORNATA E IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI SONO CONSULTABILI SU GOLDBET

PER RESTARE AGGIORNATI SUI PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL CALCIO ITALIANO E INTERNAZIONALE È POSSIBILE VISITARE LOTTOMATICA

GLI APPASSIONATI CHE DESIDERANO CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPORTIVI LIVE POSSONO FARE RIFERIMENTO A SISAL

PER SEGUIRE IL PALINSESTO DEDICATO AL CALCIO E AGLI ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI DELLA STAGIONE È POSSIBILE CONSULTARE VINCITÙ