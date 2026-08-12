La Conference League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che propone la sfida tra Austria Vienna-Beitar Gerusalemme, in programma giovedì 13 agosto alle ore 20:30. Il doppio confronto riparte dal successo per 2-1 dell'Austria Vienna ottenuto nella gara d'andata, un risultato che lascia comunque aperto il discorso qualificazione.

Gli austriaci avranno il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi e potranno difendere la rete di vantaggio conquistata nel primo incontro, mentre il Beitar sarà chiamato a una prestazione di carattere per ribaltare il risultato e conquistare l'accesso al turno successivo della competizione europea.

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L'Austria Vienna vuole completare la qualificazione

L'

arriva alla gara di ritorno forte del successo per

ottenuto nella prima sfida. La formazione austriaca sa però che il vantaggio è minimo e servirà una prestazione attenta per evitare di concedere occasioni agli avversari.

Davanti al proprio pubblico, l'obiettivo sarà gestire il ritmo della partita e cercare il gol che potrebbe mettere al sicuro la qualificazione.

Il Beitar cerca la rimonta europea

Il

si presenta alla sfida con la necessità di ribaltare il risultato dell'andata. La squadra israeliana dovrà aumentare l'intensità offensiva e trovare maggiore concretezza sotto porta per mettere pressione ai padroni di casa.

Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare completamente l'equilibrio del confronto e riaprire le possibilità di qualificazione.

Il momento della sfida

La gara tra

e

si preannuncia combattuta e ricca di tensione. Il successo di misura ottenuto dagli austriaci non permette infatti di fare calcoli, con entrambe le squadre ancora in corsa per il passaggio del turno.

L'Austria Vienna parte con un piccolo vantaggio e il fattore campo dalla propria parte, ma il Beitar ha le qualità per rendere la sfida equilibrata fino al fischio finale.

Le probabili formazioni di Austria Vienna-Beitar Gerusalemme

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Conference League.

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