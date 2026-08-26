La Generali Arena di Vienna ospita giovedì 27 agosto 2026 il ritorno dei playoff di Conference League tra Austria Vienna e Braga, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:00 italiane. I portoghesi ripartono dal prezioso 2-0 conquistato all’andata, mentre gli austriaci sono obbligati ad attaccare per provare a rimettere in discussione una qualificazione che appare in salita. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il risultato dell'andata obbliga l'Austria Vienna a disputare una gara aggressiva e questo potrebbe produrre un incontro molto più aperto. Il Braga ha però dimostrato maggiore solidità e dispone delle caratteristiche ideali per approfittare degli spazi. ACCEDI ALLE DIRETTE SPORTIVE PROPOSTE DA GOLDBET,, CERCA L’APPUNTAMENTO CHE TI INTERESSA SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA VINCITÙ PER VERIFICARE GLI EVENTI LIVE IN PROGRAMMA.

Dove vedere Austria Vienna-Braga in TV e streaming

Per Austria Vienna-Braga, in programma giovedì 27 agosto alle ore 19:00, non è prevista al momento una diretta televisiva in Italia sui principali canali nazionali. Anche sul fronte streaming non risulta annunciata una piattaforma italiana con i diritti per la trasmissione integrale dell'incontro. È quindi consigliabile verificare eventuali aggiornamenti dei palinsesti a ridosso del calcio d'inizio.

Austria Vienna, serve una partita completamente diversa

L’Austria Vienna arriva all'appuntamento più importante di questo avvio di stagione con pochissimo margine d'errore. La sconfitta per 2-0 rimediata in Portogallo costringe la formazione di Stephan Helm a cercare almeno due reti per prolungare il confronto, senza però concedere spazi che potrebbero rendere la rimonta quasi impossibile. La prestazione dell'andata ha evidenziato soprattutto le difficoltà degli austriaci nel creare occasioni. Il Braga ha controllato lunghi tratti dell'incontro e l'Austria non è riuscita a sviluppare con continuità la propria manovra offensiva.

Al ritorno serviranno quindi maggiore velocità nella circolazione del pallone e soprattutto più presenza negli ultimi metri. Il rinvio della partita di campionato contro il WSG Tirol ha almeno permesso ai padroni di casa di preparare l'appuntamento senza ulteriori fatiche. Il pubblico della Generali Arena rappresenterà un'altra risorsa importante, ma il rendimento casalingo recente non è stato particolarmente brillante. L'obiettivo sarà segnare presto per cambiare completamente l'inerzia del doppio confronto.

BRAGA, PORTOGALLO - 30 APRILE: Demir Ege Tiknaz dello SC Braga festeggia insieme ai compagni dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la gara d’andata della semifinale di UEFA Europa League 2025/26 tra SC Braga e Friburgo, disputata all’Estádio Municipal de Braga il 30 aprile 2026 a Braga, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Braga, due gol da difendere e qualificazione vicina

Situazione decisamente più favorevole per il Braga, che può affrontare il ritorno senza la necessità di forzare immediatamente la partita. Il 2-0 dell'andata permette alla squadra portoghese di scegliere con maggiore attenzione i momenti nei quali alzare il ritmo e quelli in cui attendere l'avversario. Uno dei punti di forza mostrati finora in Europa è stata proprio la solidità difensiva. Il Braga ha concesso pochissimo durante il proprio percorso continentale e arriva a Vienna con la possibilità di sfruttare gli inevitabili spazi che l'Austria dovrà lasciare cercando la rimonta.

Anche i portoghesi hanno potuto beneficiare del rinvio dell'ultimo impegno di campionato. La condizione fisica non dovrebbe quindi rappresentare un problema. L'assenza di Ricardo Horta toglierebbe qualità ed esperienza alla fase offensiva, ma la profondità della rosa offre comunque diverse soluzioni a Carlos Vicens.

Le chiavi della partita

Il primo gol potrebbe cambiare completamente lo scenario. Se dovesse segnarlo l'Austria Vienna, la Generali Arena potrebbe trasformarsi in un fattore importante e il Braga sarebbe costretto ad abbandonare parte della propria gestione prudente. Una rete portoghese, al contrario, obbligherebbe gli austriaci a una rimonta ancora più complicata. Fondamentale sarà anche la gestione delle transizioni. L'Austria dovrà portare molti uomini nella metà campo avversaria, esponendosi inevitabilmente alle ripartenze. Proprio qui il Braga potrebbe trovare le occasioni migliori per chiudere definitivamente la qualificazione.

Austria Vienna-Braga: data, orario e canali