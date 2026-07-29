Giovedì 30 luglio, alle ore 20:30, la Generali-Arena ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Austria Wien e FK Liepāja. La formazione austriaca parte da una posizione decisamente favorevole dopo il successo per 2-0 ottenuto nella sfida d'andata, mentre i lettoni sono chiamati a una rimonta complicata per provare a riaprire il discorso qualificazione.

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Il momento delle due squadre

Il primo confronto ha premiato l'Austria Wien, capace di imporsi con autorità e di costruire un vantaggio importante in vista del ritorno. La squadra di casa potrà ora gestire la sfida con maggiore tranquillità, forte di una difesa che non ha subito reti all'andata e di un margine che permette diverse possibilità nella gestione della partita.

Il momento di forma degli austriaci è inoltre molto positivo. Nell'ultimo impegno prima della sfida europea, l'Austria Wien ha travolto il Wiener Sport-Club con un netto 5-0, confermando un'ottima condizione sia dal punto di vista offensivo sia sotto l'aspetto della solidità complessiva. Una prestazione che aumenta ulteriormente la fiducia del gruppo in vista del ritorno.

Il FK Liepāja, invece, arriva all'appuntamento dopo una vittoria contro il FS Jelgava, un risultato utile per il morale ma che non cancella le difficoltà della missione europea. Recuperare due gol di svantaggio alla Generali-Arena sarà un compito molto complicato, soprattutto contro una squadra che ha dimostrato grande efficacia nelle ultime uscite.

La formazione lettone dovrà necessariamente assumere un atteggiamento più offensivo rispetto alla gara d'andata, ma allo stesso tempo dovrà evitare di concedere spazi alle ripartenze dell'Austria Wien. Un eventuale gol subito renderebbe praticamente impossibile qualsiasi tentativo di rimonta.

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