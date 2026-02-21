La Ligue 1 propone un confronto interessante nella parte medio-bassa e alta della classifica: l’Auxerre ospita il Rennesdomenica 22 febbraio alle ore 15:00. L’Auxerre è sedicesimo con 17 punti e ha bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria. Il Rennes, invece, è sesto a 34 punti, in piena corsa per un piazzamento europeo e deciso a non perdere terreno.