La Ligue 1 propone un confronto interessante nella parte medio-bassa e alta della classifica: l’Auxerre ospita il Rennesdomenica 22 febbraio alle ore 15:00. L’Auxerre è sedicesimo con 17 punti e ha bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria. Il Rennes, invece, è sesto a 34 punti, in piena corsa per un piazzamento europeo e deciso a non perdere terreno.
La diretta di Auxerre-Rennes è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.
Il momento delle due squadre—
L’Auxerre, sedicesimo con 17 punti, punta su compattezza e organizzazione per conquistare punti fondamentali davanti al proprio pubblico. La squadra di Christophe Pelissier deve trovare maggiore incisività offensiva per trasformare le occasioni in risultati concreti.
Il Rennes, sesto a 34 punti, sta vivendo una stagione positiva e guarda con ambizione alle zone europee. La formazione allenata da Habib Beye si distingue per qualità individuale e solidità di gioco, elementi che possono fare la differenza anche in trasferta.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Auxerre-Rennes mettono a confronto due assetti differenti. L’Auxerre dovrebbe schierarsi con il 5-4-1, cercando compattezza difensiva e ripartenze rapide. Il Rennes risponde con il 4-4-2, modulo equilibrato che garantisce presenza in entrambe le fasi.
Auxerre (5-4-1): Leon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier
Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye
