La Copa Sul-Sudeste si avvicina al suo verdetto definitivo. Domenica 7 giugno andrà in scena il match di ritorno della finale tra Chapecoense e Avai, una sfida che potrebbe consegnare il trofeo alla formazione ospite dopo il netto successo ottenuto nella gara d'andata. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16:00 italiane.

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Il momento delle due squadre

La situazione è estremamente favorevole all'Avai, che si presenta al ritorno con un vantaggio di tre reti maturato nella prima sfida. La squadra guidata da Cauan ha dominato l'andata imponendosi con un convincente 3-0, un risultato che mette una seria ipoteca sulla conquista del titolo.

Grande protagonista della prima finale è stato Jean Lucas. Il fantasista biancazzurro, numero 10 della squadra, ha realizzato una doppietta che ha indirizzato la partita fin dalle battute iniziali. A completare l'opera ci ha pensato Wallison, autore della terza rete che ha definitivamente complicato i piani della Chapecoense. Tutti i gol sono arrivati nel corso del primo tempo, a testimonianza della superiorità mostrata dall'Avai nella gara d'andata.

Adesso la Chapecoense si trova di fronte a una missione molto complicata. Per ribaltare il risultato servirà una prestazione quasi perfetta e una rimonta che, almeno sulla carta, appare particolarmente difficile. Il fattore campo potrebbe rappresentare un aiuto importante, ma recuperare tre gol contro una squadra solida come l'Avai non sarà semplice.

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