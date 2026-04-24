Il 25 aprile 2026, alle 23:30, lo stadio Arena Fonte Nova sarà teatro della sfida di Série A tra Esporte Clube Bahia e Santos Futebol Clube, match valido per la tredicesima giornata di campionato. Le due formazioni arrivano all’incontro con obiettivi simili ma condizioni decisamente diverse.

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Il momento delle due squadre

Il Bahia occupa attualmente il quinto posto in classifica con 20 punti, conquistati grazie a sei successi, due pareggi e tre sconfitte. Il bilancio delle reti è positivo, con 15 gol segnati e 12 incassati. La squadra allenata da Rogério Ceni ha costruito gran parte del proprio rendimento tra le mura amiche, dove ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Situazione più complicata invece per il Santos, che si trova al quindicesimo posto con 13 punti. I risultati parlano di tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con 16 gol realizzati ma ben 19 subiti, a conferma di una difesa spesso in difficoltà. Il gruppo guidato da Cuca fatica soprattutto lontano da casa, dove non ha ancora vinto: due pareggi e tre sconfitte il bottino esterno.

Alla luce di questi numeri, il Bahia parte con i favori del pronostico, anche considerando il precedente più recente tra le due squadre, terminato con un netto 2-0 proprio a favore dei padroni di casa.

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