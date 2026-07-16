Dopo lo 0-0 della gara d'andata, Connah’s Quay e Ballkani si affrontano nuovamente per il ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League con la qualificazione ancora totalmente aperta. Il pareggio maturato in Galles ha lasciato entrambe le squadre in corsa per il passaggio del turno, ma ora saranno i kosovari a poter contare sul fattore campo per provare a conquistare il successo decisivo. La sfida rappresenta un vero e proprio dentro o fuori, con entrambe le formazioni chiamate ad aumentare il ritmo dopo una prima partita molto equilibrata e senza reti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BALLKANI-CONNAH'S QUAY-HEGELMANN CLICCA SU BET365.

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Qui Ballkani

Il Ballkani arriva alla sfida di ritorno con l'obiettivo di sfruttare il sostegno del proprio pubblico e confermare i favori del pronostico della vigilia. La squadra kosovara ha chiuso lo scorso campionato al terzo posto con 58 punti e dispone di una rosa considerata tecnicamente superiore rispetto agli avversari. Dopo lo 0-0 dell'andata, però, servirà maggiore precisione nella fase offensiva per riuscire a scardinare la difesa gallese e conquistare la qualificazione.

Qui Connah’s Quay

Il Connah’s Quay, invece, si presenta al secondo confronto forte del risultato ottenuto in trasferta. Lo 0-0 della prima sfida ha permesso ai gallesi di mantenere viva la possibilità di passaggio del turno e ora la squadra di John Disney proverà a giocarsi le proprie carte puntando sulla solidità difensiva. Dopo aver chiuso la scorsa stagione al secondo posto nel campionato gallese con 58 punti, il Connah’s Quay cerca una prestazione di carattere per sorprendere il Ballkani e continuare il proprio cammino europeo.

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