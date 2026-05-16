Dove vedere Barcellona-Betis in diretta tv e streaming gratis

Il Barcellona torna in campo davanti ai propri tifosi dopo aver già conquistato matematicamente il titolo de LaLiga. Domenica 17 maggio alle 21:15, al Camp Nou, i blaugrana affronteranno il Betis in una sfida che metterà di fronte due squadre ormai soddisfatte della propria stagione e desiderose di chiudere il campionato nel migliore dei modi.

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Il momento delle due squadre

Il Barcellona arriva alla sfida dopo il passo falso contro l’Alavés, una sconfitta che ha interrotto una lunga serie positiva e che ha impedito ai blaugrana di continuare l’assalto alla soglia simbolica dei cento punti in campionato. La squadra di Flick, però, resta protagonista di una stagione straordinaria, culminata con la conquista del titolo grazie a un calcio offensivo e spettacolare che ha riportato entusiasmo tra i tifosi. Con il campionato ormai deciso, è naturale che intensità e concentrazione possano calare leggermente nelle ultime giornate. Molti giocatori iniziano già a gestire le energie anche in vista degli impegni estivi e dei prossimi appuntamenti internazionali. Nonostante ciò, il Barcellona vuole salutare il Camp Nou con una prestazione convincente e regalare un’altra serata di festa ai propri tifosi.

Anche il Betis si presenta all’appuntamento in un clima estremamente positivo. La vittoria ottenuta contro l’Elche ha infatti certificato la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che a inizio stagione sembrava molto complicato da raggiungere. La squadra guidata da Manuel Pellegrini ha saputo costruire il proprio cammino con continuità, trovando equilibrio e risultati soprattutto nella seconda parte della stagione.

Le probabili formazioni di Barcellona-Betis

Il Barcellona non si risparmierà e scenderà in campo con il meglio che ha a disposizione: da Cubarsí a Raphinha, passando per Dani Olmo e Lewandowski. Stessa cosa per il Betis, che risponde alla formazione di Flick con il suo solito e dinamico 4-3-3 di Pellegrini.

Barcellona (4-2-3-1): J.Garcia; Kounde, Cubarsi, Cortes, Balde; Casado, Bernal; Rashford, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Real Betis (4-3-3): Valles; Bellerin, Llorente, Gomez, Natan; Fornals, Amrabat, Isco; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. Allenatore: Pellegrini.

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