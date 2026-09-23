Il Barcellona debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega davanti al proprio pubblico contro l’Anadolu Efes, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 20:30, con la partita in programma al Palau Blaugrana. La formazione catalana, guidata da Aleksander Sekulić, inaugura così il nuovo corso europeo contro una delle squadre più esperte del continente, allenata da Pablo Laso.VEDI BARCELLONA-EFES IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili:Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Barcellona-Efes. Dove vedere Barcellona-Efes in diretta TV e streaming La sfida tra Barcellona ed Efes rientra nella programmazione italiana della nuova stagione di Eurolega, trasmessa da Sky Sport Basket e disponibile anche in streaming attraverso NOW. La competizione 2026/27 prende il via proprio giovedì 24 settembre con sei partite in programma nella prima giornata. Barcellona-Efes: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Barcellona-Efes

Barcellona-Efes Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Eurolega 2026/27, primo turno Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Palazzetto: Palau Blaugrana, Barcellona

Palau Blaugrana, Barcellona Diretta TV: Sky Sport Basket

Sky Sport Basket Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Barcellona Il Barcellona affronta il debutto europeo con un roster profondamente rinnovato e con Aleksander Sekulić al primo anno sulla panchina blaugrana. Tra i confermati spiccano Kevin Punter, nuovo capitano della squadra, Dario Brizuela, Juan Núñez e Joel Parra, mentre il club ha inserito numerosi volti nuovi nel corso dell’estate. La nuova squadra catalana può contare su un reparto esterni composto da Punter, Brizuela, Núñez, Justin Robinson, Umoja Gibson e Tyrese Martin, mentre sotto canestro sono presenti Josh Nebo, Olek Balcerowski e Olivier Nkamhoua. L’obiettivo è costruire rapidamente una nuova identità dopo il profondo rinnovamento estivo, con il primo appuntamento europeo che rappresenta subito un test significativo. Il momento dell’Efes L’Anadolu Efes arriva al Palau con un roster altrettanto rinnovato e con Pablo Laso alla guida tecnica. La formazione turca ha ufficializzato una rosa nella quale figurano Mike James, Jordan Loyd, Darius Russell, P.J. Dozier, Dario Šarić, Georgios Papagiannis, Bruno Fernando, Isaïa Cordinier e Kai Jones, oltre a diversi giocatori turchi. L’esperienza di Laso e la presenza di giocatori abituati ai grandi palcoscenici europei rappresentano elementi importanti per una squadra che inizierà la propria stagione di Eurolega subito lontano da Istanbul. Proprio la capacità di gestire il ritmo e la pressione del Palau sarà uno degli aspetti da seguire nel debutto. Le chiavi tattiche di Barcellona-Efes Il confronto mette di fronte due squadre che possono contare su esterni capaci di creare vantaggi individuali. Il Barcellona dovrebbe cercare di sfruttare la qualità di Punter e la versatilità del nuovo reparto perimetrale, alternando gioco in isolamento e costruzione dal pick and roll. L’Efes, invece, può rispondere con un gruppo particolarmente ricco di esperienza e soluzioni offensive. La presenza di Mike James e Jordan Loyd offre qualità nella gestione del pallone, mentre la fisicità di Papagiannis, Šarić e Bruno Fernando può diventare determinante nella battaglia sotto canestro. I probabili quintetti iniziali di Barcellona-Efes Il Barcellona dovrebbe affidarsi a Justin Robinson in cabina di regia, Kevin Punter come principale riferimento sul perimetro, Tyrese Martin e Tosan Evbuomwan nel reparto ali, con Josh Nebo nel ruolo di centro. L’Efes potrebbe invece partire con Darius Russell, Mike James, Jordan Loyd, Dario Šarić e Georgios Papagiannis. Barcellona: Justin Robinson – Kevin Punter – Tyrese Martin – Tosan Evbuomwan – Josh Nebo Efes: Darius Russell – Mike James – Jordan Loyd – Dario Šarić – Georgios Papagiannis