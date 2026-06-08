Il campionato spagnolo di basket entra nel suo momento conclusivo. Siamo in pieni playoff e dopo i risultati del primo round, siamo pronti ad assistere alle semifinali che si terranno tra Barcellona, Tenerife, Valencia e Joventut. La squadra catalana si presenta come una delle favorite, e affronterà in semifinale la squadra canaria: il primo match di questo acceso confronto si terrà al Palau Blaugrana martedì 9 giugno alle 20:00. Non perdere nemmeno un canestro: per scoprire come seguire la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BARCELLONA-TENERIFE SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Barcellona-Tenerife in diretta tv e streaming gratis

Barcellona-Tenerife sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Barcellona-Tenerife BET365 oppure Vincitu

Il momento di forma delle due squadre

Barcellona e Tenerife rientrano tra le squadre più forti della penisola iberica in questo momento, ma soltanto una di loro riuscirà a strappare il pass per accedere all'ultimo atto. La finale sarà contro la vincente tra Valencia e Joventut, con i valenciani che godono del favore dei pronostici dopo un grande campionato disputato. Quanto al match di domani, il Barcellona si presenta alla sfida contro il Tenerife dopo aver battuto Murcía in tre gare, mentre la squadra canaria ha battuto a sorpresa il Real Madrid, che si era classificato al primo posto durante la stagione regolare. Il Tenerife potrebbe quindi cavalcare l'onda dell'entusiasmo, provando a far fuori anche la squadra catalana e scrivendo così una grande pagina della sua storia recente. Ciò che è sicuro, e che adesso si interromperà il dominio del Real Madrid, che aveva inanellato una serie di successi nel campionato di basket spagnolo. Dovesse arrivare il Barcellona in finale, avrebbe la possibilità di riportare a casa il titolo tre anni dopo l'ultima volta. In caso contrario, avremmo una new entry degli ultimi anni.

I probabili quintetti di Barcellona-Tenerife

: Shengelia, Clyburn, Fall, Marcos, Punter.

Tenerife: Scrubb, Doornekamp, Abromaitis, Sastre, Huertas.

E allora che aspetti? Guarda ora Barcellona-Tenerife in diretta streaming gratis su BET365

Guarda la partita su Vincitu: segui la sfida in diretta tv e streaming live