La serata della Liga ACB propone Barcellona-Tenerife, sfida valida per le semifinali playoff del campionato spagnolo, serie al meglio delle cinque partite. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno alle ore 20:00, con in palio un passo fondamentale verso la finale della competizione. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Barcellona arriva a questa semifinale con l’obiettivo di confermare il proprio status di favorita e sfruttare il talento di un roster costruito per competere ai massimi livelli sia in Spagna sia in Europa.

Il Tenerife, invece, ha dimostrato ancora una volta tutta la propria solidità e proverà a mettere in difficoltà i catalani grazie all’esperienza e all’organizzazione di gioco che da anni rappresentano i suoi punti di forza.

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Il momento delle due squadre

Il Barcellona punta a sfruttare il fattore campo e la profondità del proprio roster per indirizzare la serie e avvicinarsi alla finale della Liga ACB.

Il Tenerife proverà invece a fare leva sulla propria esperienza nei playoff e sulla qualità del gioco corale per strappare una vittoria preziosa in trasferta.

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