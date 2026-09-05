Bari-Casarano, terza giornata del Girone C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis
Il San Nicola si prepara ad accendere i riflettori su un derby pugliese che mette già in palio punti pesanti. Il Bari vuole lasciarsi alle spalle il netto 3-0 incassato a Barletta e cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà un Casarano galvanizzato dal rocambolesco 4-3 rifilato al Giugliano. Entrambe le squadre sono ferme a 3 punti dopo due giornate, rendendo ancora più importante la sfida. VEDI BARI-CASARANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365
Un confronto che sa anche di rivincita, dopo l'incrocio in Coppa Italia dello scorso 16 agosto, quando furono i biancorossi a spuntarla per 1-0 grazie alla rete di Butic. Stavolta, però, il palio c'è il campionato: al San Nicola si preannuncia una serata di agonismo, tensione e voglia di conquistare un risultato pesante. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BARI-CASARANO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Bari-Casarano in diretta TV e streaming
Bari-Casarano sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per sabato 5 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del San Nicola è indicato Sky Sport Mix, Sky Sport 254 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Bari-Casarano tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Bari-CasaranoPer cercare Bari-Casarano nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C;
- cercare Bari-Casarano tra le partite di sabato 5 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Bari-Casarano: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio San Nicola di Bari. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.
- Partita: Bari-Casarano
- Competizione: Serie C, Girone C
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: San Nicola
- Diretta TV: Sky Sport Mix, Sky Sport 254
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui BariIl Bari arriva al derby con l'obiettivo di reagire immediatamente al pesante 3-0 incassato sul campo del Barletta. Dopo il convincente esordio con il 3-0 alla Cavese, i biancorossi hanno quindi rimediato il primo ko in campionato, restando a quota 3 punti. Nelle ultime cinque gare il bilancio è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con la squadra di Rastelli obbligata a ritrovare solidità e continuità davanti al proprio pubblico.
Qui CasaranoIl Casarano si presenta al San Nicola forte del successo per 4-3 sul Giugliano, una vittoria spettacolare che ha permesso ai pugliesi di riscattare il pesante 4-1 subito alla prima giornata contro il Potenza. Anche i rossazzurri hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate e nelle ultime cinque uscite hanno collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.
Probabili formazioni di Bari-CasaranoBARI (4-3-3): Cerofolini, Mane, Mantovani, Elia, Burgio; Mendicino, Grgic, Maggiore; Esposito, Gomez, Butic. Allenatore: Massimo Rastelli.
CASARANO (4-3-3): Farroni, Versienti, Negro, Mercadante, Giraudo, Knezovic, Maiello, Zanellato, Logoluso, Grandolfo, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA