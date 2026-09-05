Il San Nicola si prepara ad accendere i riflettori su un derby pugliese che mette già in palio punti pesanti. Il Bari vuole lasciarsi alle spalle il netto 3-0 incassato a Barletta e cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà un Casarano galvanizzato dal rocambolesco 4-3 rifilato al Giugliano. Entrambe le squadre sono ferme a 3 punti dopo due giornate, rendendo ancora più importante la sfida. VEDI BARI-CASARANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Un confronto che sa anche di rivincita, dopo l'incrocio in Coppa Italia dello scorso 16 agosto, quando furono i biancorossi a spuntarla per 1-0 grazie alla rete di Butic. Stavolta, però, il palio c'è il campionato: al San Nicola si preannuncia una serata di agonismo, tensione e voglia di conquistare un risultato pesante. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BARI-CASARANO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Bari-Casarano in diretta TV e streaming

Bari-Casarano sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per sabato 5 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del San Nicola è indicato Sky Sport Mix, Sky Sport 254 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Bari-Casarano tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Bari-Casarano

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Bari-Casarano tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Bari-Casarano: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio San Nicola di Bari. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Bari-Casarano

Bari-Casarano Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: San Nicola

San Nicola Diretta TV: Sky Sport Mix, Sky Sport 254

Sky Sport Mix, Sky Sport 254 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Bari

Qui Casarano

Probabili formazioni di Bari-Casarano

Ilarriva al derby con l'obiettivo di reagire immediatamente al pesante 3-0 incassato sul campo del Barletta. Dopo il convincente esordio con il 3-0 alla Cavese, i biancorossi hanno quindi rimediato il primo ko in campionato, restando a quota. Nelle ultime cinque gare il bilancio è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con la squadra diobbligata a ritrovare solidità e continuità davanti al proprio pubblico.Ilsi presenta al San Nicola forte del successo per, una vittoria spettacolare che ha permesso ai pugliesi di riscattare il pesante 4-1 subito alla prima giornata contro il Potenza. Anche i rossazzurri hanno raccoltoe nelle ultime cinque uscite hanno collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.: Cerofolini, Mane, Mantovani, Elia, Burgio; Mendicino, Grgic, Maggiore; Esposito, Gomez, Butic.: Massimo Rastelli.

CASARANO (4-3-3): Farroni, Versienti, Negro, Mercadante, Giraudo, Knezovic, Maiello, Zanellato, Logoluso, Grandolfo, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari.