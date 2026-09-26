Il pullman del Bari è tornato da Sorrento con tre punti pesanti, ma Massimo Rastelli avrebbe probabilmente preferito trovare un'infermeria un po' meno affollata. Bari-Cosenza, sabato 26 settembre alle 17:30 al San Nicola, arriva nel momento in cui i biancorossi stanno provando a dare continuità al proprio campionato nonostante una rosa ridotta dalle assenze. VEDI BARI-COSENZA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

E questa volta la classifica aumenta inevitabilmente le aspettative. Il Bari ha raccolto 13 punti nelle prime sei giornate ed è terzo, mentre il Cosenza arriva in Puglia con appena due punti e ancora nessuna vittoria. Numeri molto diversi, ma anche il genere di partita nella quale il Bari dovrà avere la pazienza di non considerare nulla già scritto. Per seguire il calcio in diretta puoi consultare le diverse proposte presenti nei palinsesti: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI LE PARTITE DISPONIBILI LIVE, VAI SU LOTTOMATICA E CONTROLLA IL PROGRAMMA DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre APRI VINCITÙ E CERCA LO STREAMING DI BARI-COSENZA.

Bari-Cosenza, dove vederla: TV e streaming

si disputa sabatoallo Stadio San Nicola. La gara rientra nellaed è disponibile anche in streaming attraverso. L'orario delle 17:30 è confermato anche dal calendario ufficiale pubblicato da Sky.

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scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Bari-Cosenza tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

La partita sarà quindi visibile regolarmente attraverso Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming tramite Sky Go e NOW. È consigliabile controllare in anticipo le condizioni del proprio abbonamento per assicurarsi di avere accesso all'evento.

Bari-Cosenza: tutte le informazioni sulla partita

Quella vittoria a Sorrento pesa, soprattutto guardando chi manca

Due punti e quindici gol subiti: il Cosenza ha bisogno di cambiare passo

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Della Morte e Tribuzzi possono allargare il campo: il Bari deve evitare una trappola

Rastelli ritrova Grgic e conferma Butic: le probabili formazioni

Bari-CosenzaSerie C 2026/277ªsabato 26 settembre 202617:30San Nicola, BariSky Sport, canale 251Sky Go e NOWIlarriva al settimo turno dopo il, un risultato particolarmente importante perché ottenuto contro una squadra che occupava il primo posto. I biancorossi hanno così raggiunto quota 13 punti, mantenendosi nelle zone alte del Girone C., però, deve costruire la formazione facendo i conti con parecchie caselle vuote.sono indisponibili per infortunio, mentre Esposito è impegnato con la Nazionale. Una situazione che riduce considerevolmente le possibilità di scelta soprattutto nel reparto arretrato. La buona notizia riguarda, tornato a disposizione dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla trasferta di Sorrento. Nel gruppo c'è anche Anzolin, nuovo rinforzo che può offrire a Rastelli un'alternativa in più proprio in un momento nel quale ogni soluzione diventa preziosa.Ilarriva al San Nicola con problemi differenti. Dopo sei giornate i rossoblù hanno raccolto appena, frutto di due pareggi, e occupano il penultimo posto della classifica. A preoccupare è soprattutto la facilità con cui la squadra di Federicoha concesso occasioni agli avversari. Inelle prime sei partite raccontano una fragilità che dovrà necessariamente essere ridotta contro un Bari che, pur in emergenza, ha già segnato nove volte. Il pareggio contro lanon è bastato a cambiare completamente il quadro. A Bari servirà probabilmente una partita molto più attenta, cercando di tenere le distanze tra i reparti e impedire ai padroni di casa di trovare facilmente spazio negli ultimi trenta metri.Ildovrebbe cercare soprattutto ampiezza. Butic sarà il riferimento centrale, mentre Della Morte eavranno il compito di muoversi ai suoi lati e creare situazioni favorevoli nell'uno contro uno. È proprio qui che può svilupparsi una delle chiavi della partita. Contro un avversario presumibilmente più prudente, attaccare sempre centralmente rischierebbe di favorire il Cosenza. Muovere rapidamente il pallone da una fascia all'altra può invece costringere la formazione calabrese ad allungarsi. Per ilsarà fondamentale resistere soprattutto nella prima parte della gara. Un eventuale vantaggio immediato del Bari cambierebbe completamente lo scenario, obbligando gli ospiti ad aprire maggiormente il campo.Nonostante l'emergenza,dovrebbe mantenere il 4-3-3. Cerofolini partirà tra i pali, mentre Mane, Cocetta, Elia e Mogos dovrebbero comporre la linea difensiva., Grgic e Maggiore formeranno il centrocampo, con Della Morte e Tribuzzi ai lati di Butic.dovrebbe rispondere affidandosi a Rizzo in porta. Pascalau, Dalmazzi e Dametto formeranno il reparto arretrato, mentre Clemente e Giannini avranno compiti importanti sulle corsie. Davantisarà il riferimento offensivo.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Mane, Cocetta, Elia, Mogos; Darboe, Grgic, Maggiore; Della Morte, Butic, Tribuzzi. All. Rastelli.

COSENZA: Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Clemente, D'Alena, Palmieri, Giannini; Energe, McJannet; Petrovic. All. Coppitelli.