Il Cosimo Puttilli torna a vivere una delle sfide più sentite del calcio pugliese. Barletta e Bari si affrontano venerdì 28 agosto 2026 alle ore 21:00, nel match valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo lo spettacolare 3-3 ottenuto sul campo della Casertana, mentre la formazione guidata da Massimo Rastelli vuole dare continuità al netto 3-0 con cui ha superato la Cavese all'esordio. Un derby che mette quindi di fronte due squadre ancora imbattute e reduci da debutti ricchi di gol. VEDI BARLETTA-BARI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Come accedere allo streaming di Barletta-Bari

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Barletta-Bari: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Barletta-Bari

: Barletta-Bari Competizione : Serie C

: Serie C Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Cosimo Puttilli

: Cosimo Puttilli Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Barletta, entusiasmo e carattere dopo il 3-3 di Caserta

La sfida si giocherà venerdì 28 agosto ed il calcio d'inizio è

Il ritorno del Barletta in Serie C è cominciato con una partita che ha già fornito indicazioni interessanti sul carattere della formazione allenata da Massimo Paci. Il 3-3 conquistato sul campo della Casertana ha permesso ai biancorossi di raccogliere immediatamente il primo punto della stagione, mostrando soprattutto una notevole capacità di reazione. Proprio questo aspetto può diventare una delle armi principali in vista del derby. Il Barletta sa di trovarsi davanti una delle formazioni maggiormente attrezzate del girone, ma potrà affrontarla senza l'obbligo di dover controllare la partita per tutti i novanta minuti.

Il ritorno al Puttilli per una sfida così importante rappresenta inoltre un fattore da non sottovalutare. L'ambiente si prepara a una serata particolarmente sentita e lo stesso Paci ha sottolineato quanto il sostegno del pubblico possa aiutare la squadra. Sul piano tecnico uno dei giocatori maggiormente attesi è Anthony Partipilo, elemento capace di aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi metri. In avanti dovrebbe esserci anche Ferrante, mentre Da Silva può rappresentare un'altra soluzione importante per mettere sotto pressione la retroguardia barese. La partita di Caserta ha però evidenziato anche gli aspetti sui quali bisognerà intervenire. Aver realizzato tre reti in trasferta rappresenta un segnale incoraggiante, ma le altrettante reti subite impongono maggiore attenzione contro un Bari che alla prima giornata ha già mostrato di possedere numerose alternative offensive.

Bari, partenza convincente e ambizioni importanti

Il Bari di Massimo Rastelli ha cominciato il proprio campionato nel migliore dei modi. Il 3-0 contro la Cavese ha immediatamente confermato il potenziale di una squadra costruita con l'obiettivo di occupare le zone alte della classifica e provare a tornare rapidamente in una categoria superiore. Dopo le prime due vittorie stagionali, considerando anche gli impegni precedenti al campionato, il derby rappresenta però un test differente. Per la prima volta il Bari dovrà affrontare una trasferta di Serie C in un ambiente particolarmente caldo e contro un avversario che considera questa partita uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Rastelli sembra orientato a proseguire con il 4-3-3, sistema che permette di occupare maggiormente l'ampiezza e contemporaneamente avere tre uomini nella zona centrale. In mediana Grgic e Maggiore rappresentano due riferimenti importanti, mentre resta aperto il confronto tra Darboe e Colangiuli. Qualche dubbio anche sulle fasce. Celli appare leggermente favorito su Burgio per completare il reparto arretrato, mentre davanti Tribuzzi ed Esposito si contendono una maglia. Il Bari dovrà soprattutto evitare di farsi trascinare dal clima del derby. La superiorità tecnica può emergere maggiormente se la squadra riuscirà a mantenere ordine e lucidità, controllando il possesso senza concedere al Barletta quelle situazioni nelle quali entusiasmo e intensità possono diventare determinanti.

Le probabili formazioni di Barletta-Bari

Massimo Paci dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Matosevic, protetto dal terzetto composto da Rossoni, Bizzotto e Manetta. Sulle corsie dovrebbero agire Coccia e Vona, mentre Franco e Piarulli avranno il compito di presidiare la zona centrale. Sulla trequarti spazio alla qualità di Partipilo e Da Silva, pronti a sostenere Ferrante, riferimento più avanzato.

Il Bari di Massimo Rastelli dovrebbe invece schierarsi con il 4-3-3. Cerofolini partirà tra i pali, con Mane, Mantovani, Elia e Celli a comporre la linea difensiva. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Darboe, Grgic e Maggiore, anche se Colangiuli resta in corsa per una maglia. Nel tridente offensivo Butic e Gomez dovrebbero essere accompagnati da Tribuzzi, con Esposito alternativa concreta.

Barletta (3-4-2-1): Matosevic; Rossoni, Bizzotto, Manetta; Coccia, Franco, Piarulli, Vona; Partipilo, Da Silva; Ferrante. Allenatore: Massimo Paci.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mane, Mantovani, Elia, Celli; Darboe, Grgic, Maggiore; Butic, Gomez, Tribuzzi. Allenatore: Massimo Rastelli.