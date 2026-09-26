Barletta e Potenza si ritrovano di fronte al Puttilli per una sfida che mette di fronte due delle realtà più interessanti del girone C. I biancorossi hanno raccolto consensi nelle prime giornate, riuscendo a mettere in difficoltà anche squadre costruite per puntare ai vertici, mentre i lucani arrivano all’appuntamento da vice capolista, a pari punti con il Bari e con il miglior attacco del campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Potenza, campione in carica della Coppa Italia di Serie C, rappresenta infatti una delle principali candidate a inserirsi nella corsa al vertice insieme a Bari, Salernitana e Catania. La sfida del Puttilli, inoltre, riporta il confronto in Serie C dopo 33 anni: l’ultimo precedente nella categoria risale all’ottobre 1993, quando le due squadre pareggiarono 1-1. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Barletta-Potenza in Diretta TV e in Streaming

Barletta-Potenza si gioca domenica 27 ottobre alle ore 12:30 allo Stadio Comunale Cosimo Puttilli di Barletta ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone C). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 251 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone

Qui Barletta

Qui Potenza

Barletta-Potenza, probabili formazioni

Ilha dimostrato nelle prime giornate di poter giocare alla pari anche contro avversari sulla carta superiori. I biancorossi hanno messo in difficoltà, mentre controhanno saputo anche soffrire e resistere, mostrando una solidità che ha caratterizzato questo avvio di campionato. La sfida con il Potenza rappresenta l’ultimo capitolo di un ciclo particolarmente duro, ma anche un’altra occasione per misurare le ambizioni della squadra di Paci.Ilarriva al Puttilli da, gli stessi del Bari, grazie a quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. A impressionare è soprattutto la produzione offensiva: con, la squadra di Ivan Tisci è infatti il miglior attacco del girone C. Un rendimento che rispecchia l'idea di calcio proposta dal tecnico, orientata alla fase offensiva e al 4-3-3.Matosevic; Manetta, Bizzotto, Vona; Coccia, Voca, Franco, Piarulli, Laringe; Partipilo, Da Silva.: Massimo Paci.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Russo, Loiacono, Staver, Kirwan; Castorani, Bando, De Marco; Petrungaro, Murano, D'Auria. Allenatore: Ivan Tisci

Barletta-Potenza: data, orario e canali