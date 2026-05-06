Barracas Central e Olimpia Asuncion si affrontano all’Estadio Claudio Chiqui Tapia in una sfida molto delicata per il Gruppo G di Copa Sudamericana. Gli argentini cercano ancora la prima vittoria nella competizione dopo tre pareggi consecutivi, mentre l’Olimpia vuole rialzarsi dopo la pesante sconfitta subita contro il Vasco nell’ultimo turno. Guarda ora Barracas-Asuncion GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ilarriva a questa partita con tre punti conquistati in altrettante giornate, frutto dei pareggi contro Vasco, Olimpia e Audax Italiano. La squadra allenata da Ruben Dario Insua ha costruito il proprio percorso soprattutto sulla solidità difensiva, come dimostrano i soli due gol complessivi registrati nelle prime tre gare del girone. Nell’ultimo turno è arrivato l’1-1 contro l’Audax Italiano, un risultato che ha lasciato ancora apertissima la corsa qualificazione.

L’Olimpia Asuncion si presenta invece in Argentina con quattro punti in classifica e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel gruppo. I paraguayani avevano iniziato bene la competizione battendo 2-0 l’Audax Italiano in trasferta, prima dello 0-0 casalingo proprio contro il Barracas. Nell’ultima giornata, però, la squadra di Pablo Andres Sanchez è crollata in Brasile contro il Vasco, subendo una netta sconfitta per 3-0 che ha evidenziato alcune difficoltà soprattutto nella gestione difensiva contro squadre più aggressive.

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Barracas-Asuncion, probabili formazioni

: Espinola; Jappert, Tobio, Demartini; Martinez, Bogarin, Tapia, Insua; Briasco, Candia, Maroni.: Ruben Dario Insua

Olimpia Asuncion (4-1-4-1): Oliveira; Caceres, Vargas, Gamarra, Rodriguez; Ortiz; Lezcano, Sanchez, Alfaro, Benitez; Alcaraz. Allenatore: Pablo Andres Sanchez

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