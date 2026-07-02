La sfida di tennis tra Nikola Bartunkova e Barbora Krejcikova è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un derby ceco che mette di fronte la giovane emergente e una delle campionesse più complete del circuito WTA, con in palio un posto negli ottavi dello Slam londinese.

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La Bartunkova proverà a giocare con entusiasmo e senza pressioni, mentre la Krejcikova parte nettamente favorita grazie alla sua esperienza e al suo palmarès nei grandi tornei.

Nikola Bartunkova: caratteristiche e carriera

Nikola Bartunkova è una giovane tennista ceca considerata tra i prospetti più interessanti della nuova generazione. Ha ottenuto buoni risultati a livello ITF e junior, mettendosi in evidenza per un tennis aggressivo e in crescita costante.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice che ama prendere l’iniziativa negli scambi, cercando di comandare con i colpi da fondo campo. La sua principale qualità è la mentalità offensiva, che le permette di affrontare senza timore anche avversarie di livello superiore.

Barbora Krejcikova: caratteristiche e carriera

Barbora Krejcikova, nata nel 1995, è una delle tenniste più complete e vincenti del circuito WTA. Ex campionessa del Roland Garros in singolare e plurivincitrice Slam in doppio, ha costruito la sua carriera su intelligenza tattica, varietà e grande solidità mentale.

Il suo tennis è basato sulla capacità di variare ritmo, trovare soluzioni tecniche diverse e adattarsi all’avversaria. Non è una giocatrice solo potente, ma estremamente intelligente nella gestione dei punti e dei momenti chiave. Sull’erba di Wimbledon può esprimere al meglio la sua completezza tecnica.

Dove vedere Bartunkova-Krejcikova in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Bartunkova-Krejcikova, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Bartunkova cercherà di sfruttare entusiasmo e aggressività per restare aggrappata al match.

Krejcikova proverà invece a imporre la sua esperienza e la sua varietà tattica per controllare il ritmo dell’incontro. Anche in questo caso non c'è un vero e proprio favorito: sarà importante mantenere il focus costante e non avere cali sul lungo periodo.

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