La stagione sull’erba entra nel vivo anche al WTA 250 di 's-Hertogenbosch, dove uno degli incontri più interessanti del primo turno vedrà opposte Nikola Bartůnková e Hanne Vandewinkel. Una sfida inedita che mette a confronto due giovani giocatrici arrivate in Olanda con fiducia e risultati incoraggianti alle spalle.

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Il momento delle due tenniste

Per Bartůnková il 2026 sull’erba è iniziato nel migliore dei modi. La tennista ceca ha infatti raggiunto la finale del Challenger di Birmingham, dimostrando un eccellente adattamento alla superficie e confermando le qualità che da tempo la rendono una delle prospettive più interessanti del tennis europeo. Il percorso in Inghilterra le ha permesso di accumulare esperienza e soprattutto fiducia, elementi che ora proverà a sfruttare anche nel circuito WTA.

La giovane ceca arriva dunque al torneo olandese con i favori del pronostico, forte di un tennis aggressivo che sembra esaltarsi particolarmente sui campi veloci. Il suo obiettivo è dare continuità ai risultati delle ultime settimane e trasformare il buon momento in un percorso da protagonista anche nel tabellone principale di 's-Hertogenbosch.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Hanne Vandewinkel che ha già dimostrato di trovarsi a proprio agio nelle condizioni del torneo. La belga ha infatti conquistato l’accesso al main draw attraverso le qualificazioni, superando tutti gli incontri senza concedere nemmeno un set alle proprie avversarie. Un percorso netto che evidenzia una condizione fisica e mentale particolarmente positiva.

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