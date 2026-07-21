La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Başakşehir-Inter Turku, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19:45. La formazione turca parte con i favori del pronostico contro il club finlandese, arrivato a questo appuntamento dopo aver superato il primo turno preliminare. Il confronto rappresenta il primo atto di un doppio confronto che assegnerà un posto nel turno successivo della competizione europea.

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Il Başakşehir vuole indirizzare subito la qualificazione

Il

arriva alla sfida europea con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e costruire un vantaggio importante già nella gara d'andata. Il club turco ha maggiore esperienza internazionale e punta a proseguire il proprio percorso nella Conference League, affidandosi alla qualità della propria rosa.

Davanti ai propri tifosi la squadra turca cercherà di imporre ritmo e intensità, provando a trovare il gol senza concedere troppo spazio agli avversari. Un successo con un buon margine permetterebbe al Başakşehir di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità.

L'Inter Turku cerca l'impresa in trasferta

L'

arriva in Turchia dopo aver superato il primo turno preliminare e vuole continuare il proprio cammino europeo. La formazione finlandese sa di affrontare un avversario sulla carta più forte, ma punta sulla compattezza e sull'organizzazione tattica per mettere in difficoltà il Başakşehir.

Gli ospiti proveranno a limitare i rischi nella gara d'andata, cercando di ottenere un risultato positivo che possa lasciare aperto il discorso qualificazione in vista della sfida di ritorno.

Il momento delle due squadre

Il

parte con i favori del pronostico e vuole sfruttare il proprio stadio per mettere subito pressione agli avversari. La squadra turca dovrà però evitare cali di concentrazione contro un Inter Turku abituato alle sfide europee.

L'Inter Turku invece dovrà disputare una gara di grande attenzione, puntando soprattutto sulla fase difensiva e sulle ripartenze. Riuscire a mantenere equilibrio per tutti i novanta minuti sarà fondamentale per arrivare alla gara di ritorno ancora in corsa.

Le probabili formazioni di Başakşehir-Inter Turku

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida fondamentale nella corsa verso il turno successivo della UEFA Conference League.

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