Il secondo turno del Nordea Open di Bastad propone la sfida sulla terra battuta tra Nikoloz Basilashvili e Thiago Agustin Tirante, due giocatori con caratteristiche diverse ma entrambi reduci da un esordio convincente nel torneo ATP 250 svedese. Il georgiano, attuale numero 135 del ranking ATP, affronta l'argentino numero 61 della classifica mondiale in un match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale. La partita rappresenta un importante banco di prova per entrambi, con Tirante che parte con i favori del pronostico grazie al suo rendimento recente sulla terra. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Basilashvili-Tirante: dove vedere l'ATP di Bastad in TV e in Streaming

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arriva alla sfida dopo una vittoria positiva al primo turno contro il britannico Jan Choinski, superato in due set con il punteggio di. Il georgiano ha mostrato solidità nei momenti decisivi, riuscendo a gestire un avversario reduce da un successo in un torneo Challenger. Il suo rendimento recente resta però altalenante, con, e dovrà migliorare soprattutto la continuità al servizio per contrastare il gioco aggressivo dell'argentino., invece, ha iniziato il torneo nel migliore dei modi battendo l'austriaco Sebastian Ofner con un netto. L'argentino ha concesso poche occasioni al proprio avversario, vincendo una percentuale elevata di punti con la prima di servizio e confermando il suo ottimo feeling con la terra battuta. Anche lui arriva da un periodo con risultati alterni (), ma nel 2026 ha già raccolto risultati importanti sulla superficie, compresa una buona prestazione agli Internazionali d'Italia.

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