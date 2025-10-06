derbyderbyderby streaming Basket Champions League, Benfica-Gran Canaria: diretta tv e streaming LIVE

Portoghesi chiamati al riscatto dopo che nella scorsa edizione sono usciti nella fase a gironi. Dagli ospiti invece ci si aspetta tanto vista la tradizione spagnola in coppa. Ecco come vedere il match in streaming live.
Mentre l'Eurolega ha preso il via settimana scorsa, la Champions League di basket, competizione a cui partecipano le nostre Trieste e Trapani, è ai nastri di partenza con la prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo H spazio Benfica-Gran Canaria, match in programma al Pavilhão Fidelidade di Lisbona martedì 7 ottobre alle ore 21,30.

I lusitani hanno partecipato alla Champions League anche nella scorsa edizione ma con una sola vittoria e 5 sconfitte sono usciti subito alla fase a gironi con l'ultimo posto nel gruppo dietro a Chemnitz, Derthona e Manresa. Le Aquile sono invece partiti con una vittoria nel campionato locale con un 89-76 all'Oliveirense. A Lisbona arriva Gran Canaria che come ogni team iberico parte con grandi ambizioni quando esce dai confini nazionali per competere in Europa. I biancoblu hanno iniziato la stagione col ko 81-71 in casa del Real Madrid. Questo è il primo precedente in match ufficiali fra queste due formazioni, inserita nel gruppo H assieme a Le Mans e Spartak Subotica.

BENFICA - Barbosa, Broussard, Drechsel, Stone, Ben Romdhane.

GRAN CANARIA - Brussino, Pelos, Tobey, Wong, Albicy

