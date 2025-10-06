Portoghesi chiamati al riscatto dopo che nella scorsa edizione sono usciti nella fase a gironi. Dagli ospiti invece ci si aspetta tanto vista la tradizione spagnola in coppa. Ecco come vedere il match in streaming live.

Redazione Derby Derby Derby 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 17:15)

Mentre l'Eurolega ha preso il via settimana scorsa, la Champions League di basket, competizione a cui partecipano le nostre Trieste e Trapani, è ai nastri di partenza con la prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo H spazio Benfica-Gran Canaria, match in programma al Pavilhão Fidelidade di Lisbona martedì 7 ottobre alle ore 21,30.

Benfica-Gran Canaria, esordio di Champions League — I lusitani hanno partecipato alla Champions League anche nella scorsa edizione ma con una sola vittoria e 5 sconfitte sono usciti subito alla fase a gironi con l'ultimo posto nel gruppo dietro a Chemnitz, Derthona e Manresa. Le Aquile sono invece partiti con una vittoria nel campionato locale con un 89-76 all'Oliveirense. A Lisbona arriva Gran Canaria che come ogni team iberico parte con grandi ambizioni quando esce dai confini nazionali per competere in Europa. I biancoblu hanno iniziato la stagione col ko 81-71 in casa del Real Madrid. Questo è il primo precedente in match ufficiali fra queste due formazioni, inserita nel gruppo H assieme a Le Mans e Spartak Subotica.

I probabili quintetti base di Benfica-Gran Canaria — BENFICA - Barbosa, Broussard, Drechsel, Stone, Ben Romdhane.

GRAN CANARIA - Brussino, Pelos, Tobey, Wong, Albicy