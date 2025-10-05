Basket, Sassari-Varese: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Sassari-Varese, prima giornata della Serie A italiana di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 03:18)

Domenica 5 ottobre, alle 20:00, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari debutta in casa contro l’Openjobmetis Varese nel primo turno della Serie A italiana di Basket.

Qui Sassari — La Dinamo Banco di Sardegna Sassari arriva all’esordio stagionale dopo un’estate di profondi cambiamenti, ma con alcune certezze fondamentali. Il capitano Rashawn Thomas e il vice capitano Luca Vincini rappresentano i punti di riferimento di una squadra che mescola esperienza e nuovi innesti. Sul perimetro, il duo formato da Desure Buie e Nate Johnson, insieme al playmaker Carlos Marshall, promette dinamicità e organizzazione, mentre sotto canestro il pivot Nick McGlynn e il lungo Fadilou Seck garantiranno presenza fisica e rimbalzi.

Il roster è completato da giovani italiani emergenti, come Alessandro Zanelli, Marco Ceron, Andrea Mezzanotte e il giovane sassarese Enrico Casu, pronti a mettersi in mostra e a dare il loro contributo in una stagione che Sassari vuole affrontare con intensità e continuità.

Qui Varese — Dall’altra parte, l’Openjobmetis Varese si presenta con un roster profondamente rinnovato, ma con alcune certezze chiave confermate. Il lungo atipico Olivier Nkamhoua e il playmaker Stefan Moody costituiscono i punti di forza principali, mentre le nuove guardie Tazé Moore e Allerik Freeman porteranno esperienza internazionale e fisicità sul perimetro.

Sotto canestro, il ritorno di Nate Renfro, seppur legato alle condizioni fisiche, rappresenta un’arma importante, affiancato dai confermati Matteo Librizzi e Davide Alviti. I giovani talenti come Elisee Assui, fresco campione europeo Under 20, e Mauro Villa aggiungono entusiasmo e freschezza a una squadra che, pur rinnovata, punta a consolidare il proprio stile di gioco e a imporsi in Serie A.

Sassari-Varese, i probabili roster — SASSARI: Marshall, Buie, Johnson, Seck, McGlynn. Coach: Massimo Bulleri

VARESE: Moody, Moore, Freeman, Alviti, Nicchia. Coach: Ioannis Kastritis