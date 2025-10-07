derbyderbyderby streaming Basket Serie A2, Rimini-Bergamo: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Basket Serie A2, Rimini-Bergamo: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Mens Sana Virtus Siena
Turno infrasettimanale in A2. Dopo aver mancato la promozione nella finale dello scorso anno i romagnoli affrontano gli orobici che li hanno battuti negli ultimi 3 scontri diretti. Questa volta il fattore campo riuscirà a essere decisivo?
Mentre la Serie A1 ha preso il via solo lo scorso weekend, in A2 siamo già al primo turno infrasettimanale di quello che si preannuncia come un campionato equilibrato e incerto. Rimini e Bergamo si sfidano al Palasport Flaminio mercoledì 8 ottobre alle ore 20,30. Con Bet365 puoi seguire Rimini-Bergamo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Rimini-Bergamo in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Rimini-Bergamo è gratuita per tutti gli utenti registrati: hai quindi la possibilità di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. E' possibile quindi registrarsi ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Rimini-Bergamo in streaming live. Questo è l'unico modo per fruire dell'evento in diretta gratuita.

Rimini-Bergamo, quarta giornata di Serie A2

Rimini è stata lo scorso anno ad un passo dal sogno, che però, dopo un secondo posto in regular season e dei tiratissimi turni di playoff alla quinta contro Brindisi e Forlì, è caduta in finale 3-0 contro Cantù. La squadra ci riproverà in questa stagione, iniziata con due vittorie (rispettivamente contro Urania Milano e Cremona) e una sconfitta contro Rieti. Da notare come i romagnoli non vincano in casa dallo scorso maggio. In riviera arriva la neopromossa Bergamo che invece ha giocato solo due partite visto che la gara contro Pesaro è stata riprogrammata a data da destinarsi. Gli orobici hanno esordito in stagione perdendo a Pistoia ma si sono poi rifatti in casa contro Roseto. In trasferta i bergamaschi non vincono da 4 match ufficiali anche se nel conteggio storico contro Rimini arrivano da 3 scontri diretti vinti di fila.

I probabili quintetti base di Rimini-Bergamo

RIMINI - Marini, Ogden, Pollone, Robinson, Simioni. All. Dell'Agnello.

BERGAMO - Bartoli, Bossi, Hogue, Lombardi, Udom. All. Zanchi.

