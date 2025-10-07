Turno infrasettimanale in A2. Dopo aver mancato la promozione nella finale dello scorso anno i romagnoli affrontano gli orobici che li hanno battuti negli ultimi 3 scontri diretti. Questa volta il fattore campo riuscirà a essere decisivo?

7 ottobre 2025

Rimini-Bergamo, quarta giornata di Serie A2 — Rimini è stata lo scorso anno ad un passo dal sogno, che però, dopo un secondo posto in regular season e dei tiratissimi turni di playoff alla quinta contro Brindisi e Forlì, è caduta in finale 3-0 contro Cantù. La squadra ci riproverà in questa stagione, iniziata con due vittorie (rispettivamente contro Urania Milano e Cremona) e una sconfitta contro Rieti. Da notare come i romagnoli non vincano in casa dallo scorso maggio. In riviera arriva la neopromossa Bergamo che invece ha giocato solo due partite visto che la gara contro Pesaro è stata riprogrammata a data da destinarsi. Gli orobici hanno esordito in stagione perdendo a Pistoia ma si sono poi rifatti in casa contro Roseto. In trasferta i bergamaschi non vincono da 4 match ufficiali anche se nel conteggio storico contro Rimini arrivano da 3 scontri diretti vinti di fila.

I probabili quintetti base di Rimini-Bergamo — RIMINI - Marini, Ogden, Pollone, Robinson, Simioni. All. Dell'Agnello.

BERGAMO - Bartoli, Bossi, Hogue, Lombardi, Udom. All. Zanchi.