La squadra abruzzese e quella marchigiana non si affrontano esattamente dal 20 anni quando entrambe militavano in Serie A. Ecco come seguire la diretta streaming del match senza pagare abbonamenti.

Redazione Derby Derby Derby 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 12:19)

Quello che ci aspetta è un mercoledì ricchissimo di basket: dall'Eurocup alla Champions League passando per la quarta giornata di A2 italiana. In questo articolo ti forniremo la preview di Roseto-Pesaro, match in programma l'8 ottobre alle ore 20,20. In questo articolo troverai informazioni utili, statistiche e i probabili quintetti ma non solo. Con Bet365 puoi seguire Roseto-Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Roseto-Pesaro in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Roseto-Pesaro è gratuita per tutti gli utenti registrati: hai quindi la possibilità di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. E' possibile quindi registrarsi ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Roseto-Pesaro in streaming live. Questo è l'unico modo per fruire dell'evento in diretta gratuita.

Qui Roseto, Qui Pesaro — Roseto si presenta a questa A2 2025/2026 come neopromossa ed è quindi logico aspettarsi un periodo di assentamento per l'arrivo in A2. La squadra abruzzese dopo l'esordio sorprendente con vittoria sulla Fortitudo ha perso successivamente contro Mestre e Bergamo subendo un totale di 193 punti in 2 gare. Pesaro invece, dall'alto del suo blasone, punta a far meglio rispetto all'11esimo posto delle scorso anno in regular season che lo ha portato poi ad uscire al secondo turno dei play-in. Gli abruzzesi hanno giocato una gare in meno del resto delle rivali a causa del posticipo del match contro Bergamo. Il bottino per ora recita una sconfitta contro Livorno e una vittoria contro Ruvo di Puglia con un Miniotas da 18 punti e 5 rimbalzi. Le due formazioni non si scontrano esattamente da 20 anni quando nel 2004/2005 militavano in A1.

I probabili quintetti base di Roseto-Pesaro — ROSETO - Landi, Sabatino, Sperduto, Timperi, Tsetserukou. All. Finelli

PESARO - Felder, Maretto, Miniotas, Tambone, Virginio. All. Leka