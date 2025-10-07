Dopo essere uscite al primo turno dei playoff nella scorsa annata, il team milanese e quello bolognese ci riproveranno quest'anno. Nei 5 precedenti il fattore campo è sempre stato decisivo. Lo sarà anche questa volta?

Redazione Derby Derby Derby 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 10:42)

Verso Urania-Fortitudo, come stanno le due squadre — Sia Urania che Fortitudo lo scorsoanno sono uscire al primo turno dei playoff.La seconda squadra di Milano ha chiuso settima in regular season ma poi è capitolato 3-0 contro Rieti. Quella emiliana, vincitrice della Supercoppa di categoria, da ottava forza in tabellone ha avuto la sfortuna di incrociare la formazione che hai poi vinto i playoff ovvero Cantù. L'Urania in questa stagione è partita con 1 vittoria e 2 sconfitte, l'ultima delle quali con un pesante 100-87 contro Scafati. Le aquile bolognesi invece dopo aver perso all'esordio contro Roseto si sono prontamente riscattate battendo propri Scafati e Cividale. Interessante notare che fra il 2023 e il 2025 le due formazioni si sono affrontate 5 volte e si è sempre verificata la vittoria della squadra che giocava in casa.

I probabili quintetti base di Urania-Fortitudo — URANIA MILANO - Cavallero, Gamble, Gentile, Lupusor, Taylor. All. Cardani.

FORTITUDO BOLOGNA - Fantinelli, Moore, Moretti, Sarto, Sorokas. All. Caja.