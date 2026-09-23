Il Baskonia debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega davanti al proprio pubblico contro l’Olympiacos, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 20:30, con la partita in programma alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz. Per la formazione greca, campione d’Europa in carica, si tratta dell’inizio della difesa del titolo, mentre il Baskonia inaugura il nuovo corso affidato all’italiano Paolo Galbiati.VEDI BASKONIA-OLYMPIACOS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili:Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Baskonia-Olympiacos. Dove vedere Baskonia-Olympiacos in diretta TV e streaming La sfida tra Baskonia e Olympiacos sarà trasmessa in Italia su Sky Sport Basket, con la possibilità di seguire l’incontro anche in streaming attraverso NOW. Sky ha confermato la trasmissione dell’Eurolega 2026/27 sui propri canali e sulla piattaforma streaming, con Baskonia-Olympiacos inserita nella programmazione della prima giornata. Baskonia-Olympiacos: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Baskonia-Olympiacos

Baskonia-Olympiacos Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Eurolega 2026/27, primo turno Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Palazzetto: Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Diretta TV: Sky Sport Basket

Sky Sport Basket Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Baskonia Il Baskonia si presenta al debutto europeo con un progetto profondamente rinnovato e con Paolo Galbiati alla prima stagione sulla panchina della formazione basca. Il roster comprende Markus Howard, Kobi Simmons, Matteo Spagnolo, Damion Baugh, Chris Duarte, AJ Lawson, Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs, Clément Frisch, DJ Stewart Jr. e Kenneth Faried, oltre ad Alex Len nel reparto dei lunghi. La squadra ha svolto una pre-season particolarmente intensa, con sei appuntamenti programmati prima dell’inizio ufficiale della stagione, compresa la Supercoppa Endesa. L’obiettivo di Galbiati è dare rapidamente una precisa identità al nuovo gruppo, con Howard e Spagnolo tra gli esterni chiamati a garantire punti e creazione di gioco e Sedekerskis importante per equilibrio e versatilità. Il momento dell’Olympiacos L’Olympiacos arriva a Vitoria da campione d’Europa in carica e con Giorgos Bartzokas confermato alla guida tecnica fino al 2029. Il club del Pireo ha mantenuto un nucleo di grande esperienza e ha aggiunto Jean Montero e Codi Miller-McIntyre nel reparto esterni, mentre restano elementi centrali del progetto Sasha Vezenkov, Evan Fournier, Tyler Dorsey, Tyson Ward e Nikola Milutinov. La formazione greca ha inoltre iniziato ufficialmente la nuova stagione con la Supercoppa Eurolega, superando il Fenerbahce per 92-90 nella semifinale. Evan Fournier ha realizzato 19 punti, mentre Jean Montero ne ha aggiunti 13 e Donta Hall 11. L’Olympiacos si è così presentato al debutto di Eurolega con una prima gara ufficiale già nelle gambe. Le chiavi tattiche di Baskonia-Olympiacos Il confronto mette di fronte il nuovo Baskonia di Galbiati e una squadra come l’Olympiacos che può contare su automatismi consolidati e grande esperienza europea. I padroni di casa avranno bisogno di sfruttare il talento perimetrale di Howard e la capacità di Spagnolo e Simmons di creare vantaggi, cercando contemporaneamente di limitare le seconde opportunità concesse ai lunghi greci. L’Olympiacos può invece fare affidamento sulla combinazione tra Vezenkov e Fournier per la produzione offensiva, oltre alla fisicità di Hall e Jones vicino a canestro. La gestione del ritmo e la capacità del Baskonia di non concedere transizioni facili saranno quindi due aspetti centrali della partita. I probabili quintetti iniziali di Baskonia-Olympiacos Il Baskonia dovrebbe affidarsi a Kobi Simmons in cabina di regia, Markus Howard come principale riferimento perimetrale, Chris Duarte e Tadas Sedekerskis nel reparto ali, con Alex Len sotto canestro. L’Olympiacos potrebbe invece confermare il quintetto utilizzato nell’ultimo impegno ufficiale, con Jean Montero, Evan Fournier, Tyson Ward, Sasha Vezenkov e Nikola Milutinov. Baskonia: Kobi Simmons – Markus Howard – Chris Duarte – Tadas Sedekerskis – Alex Len Olympiacos: Jean Montero – Evan Fournier – Tyson Ward – Sasha Vezenkov – Nikola Milutinov