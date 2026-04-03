Baskonia-Real Madrid: diretta live e streaming gratis

Baskonia-Real Madrid: attacco contro controllo nella sfida Eurolega

Stefano Sorce 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 00:45)

Il Baskonia ha bisogno di una partita che rompa lo schema. Il Real Madrid, invece, di una che lo confermi. Venerdì 3 aprile alle ore 20:30, alla Fernando Buesa Arena, si incrociano due squadre che arrivano allo stesso appuntamento con una domanda opposta: i baschi cercano una svolta, i blancos una conferma. È proprio questa la chiave del match. Baskonia è una squadra che vive di picchi, capace di accendersi e costruire vantaggi in pochi possessi, ma anche di perdere equilibrio con la stessa velocità. Il Real Madrid, al contrario, è costruito per resistere, per restare dentro ogni partita e farla scivolare lentamente dalla propria parte. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BASKONIA-REAL MADRID SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Baskonia si presenta con un’identità ben definita ma incompleta. L’attacco funziona, e anche bene: oltre 88 punti di media raccontano una squadra capace di produrre e accendersi rapidamente. Il problema è quello che succede dall’altra parte del campo: oltre 93 punti concessi sono un dato che pesa e che spesso annulla quanto di buono costruito offensivamente. La recente vittoria contro l’Hapoel Tel Aviv (118-109) è l’esempio perfetto: capacità di segnare con continuità, ma anche difficoltà evidenti nel contenere l’avversario. Il Baskonia vive di ritmo e di iniziative individuali, ma quando la partita si sporca o si abbassa il punteggio, emergono limiti nella gestione del possesso e nella protezione del canestro.

Il Real Madrid, invece, arriva con un profilo completamente diverso. Non ha bisogno di correre per vincere e non dipende dalle fiammate. È una squadra che costruisce, gestisce e controlla. I numeri difensivi (circa 82 punti concessi) raccontano una realtà solida, abituata a reggere anche partite fisiche e meno spettacolari. La vittoria contro l’Anadolu Efes (82-71) ha confermato proprio questo: capacità di adattarsi a ritmi bassi, difendere con continuità e colpire nei momenti giusti. Il Real è meno “appariscente” del Baskonia, ma molto più affidabile sulla lunga distanza.

Probabili quintetti di Baskonia-Real Madrid — Il Baskonia si affida a Trent Forrest in regia, con Markus Howard e Timothé Luwawu-Cabarrot sugli esterni, mentre sotto canestro agiranno Tadas Sedekerskis e Jesse Edwards.

Il Real Madrid risponde con Facundo Campazzo, affiancato da Theo Maledon e Mario Hezonja, con Gabriel Deck ed Edy Tavares nel reparto lunghi.

Baskonia (Coach: Pablo Laso): Forrest, Howard, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Edwards.

Real Madrid (Coach: Sergio Scariolo): Campazzo, Maledon, Hezonja, Deck, Tavares.