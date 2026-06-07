La sfida di tennis tra Roberto Bautista Agut e Marcos Giron è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatori molto solidi e abituati al circuito maggiore, pronti a contendersi un posto negli ottavi di finale in un torneo sempre molto equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Bautista Agut arriva a questo appuntamento con la sua consueta solidità e grande disciplina tattica. Lo spagnolo proverà a controllare il ritmo degli scambi con continuità e precisione.

Il Giron, invece, è un giocatore molto dinamico e aggressivo, capace di variare ritmo e intensità nel corso del match. L’americano cercherà di alzare la velocità degli scambi per mettere in difficoltà l’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Bautista Agut cercherà di imporre ordine e solidità negli scambi.

Giron proverà invece a rispondere con aggressività e ritmo per spezzare la continuità dell’avversario.

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