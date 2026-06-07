Non esiste proprio pace per Rafael Leao. Il momento negativo dell'attaccante del Milan continua anche in Nazionale. Durante l'amichevole tra il suo Portogallo e il Cile a Lisbona, il numero 10 rossonero si è visto sventolare il cartellino a rosso a seguito di un acceso alterco con il difensore cileno Roman poco prima della fine del primo tempo. Al fischio finale, il classe '99 si è difeso con un post sul suo social.

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Rafael Leao, continua il momento no: espulso in amichevole dopo uno scontro con Roman

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Che Rafael Leao non stia attraversando un buon momento è risaputo ormai da tempo ma sembra davvero che il numero 10 del Milan non riesca davvero a venirne fuori. Durante l'amichevole tra, giocata ieri pomeriggio a Lisbona, l'attaccante lusitano ha lasciato i suoi compagni in 10 uomini poco prima della fine del primo tempo.Come mostrano le immagini, il 27 enne era intervenuto per difendere, rimasto nel mezzo di un duro faccia a faccia con lo stesso. Una volta arrivato in soccorso al compagno, l'attaccante ha messo immediatamente le mani addosso al difensore cileno provocando un'accesa rissa tra le due squadre. A quel punto è intervenuto il direttore di gara, l'italiano, che non ci ha pensato due volte ad estrarre il cartellino rosso ad entrambi i giocatori. La partita, alla fine, è terminata 2-1 per i lusitani.

Al fischio finale, Leao ha difeso la sua reazione con un post sul suo profilo Instagram: "Volevo solo proteggere il mio compagno. Per quanto riguarda la mia espulsione, volevo semplicemente proteggere il mio compagno di squadra, non avevo alcuna intenzione di fare del male all'avversario". Sono le parole dell'attaccante rossonero.

Rafael Leao allunga le mani contro Roman nell'amichevole contro il Cile (Fonte X)

Il rosso diretto per comportamento violento normalmente è punito con uno stop di 2/3 partite. Se così fosse Leao perderebbe le prime sfide del Mondiale ma al momento non sembra correre questo rischio. È dunque probabile che il numero 17 portoghese salterà la partita con la Nigeria, ultima amichevole prima del Mondiale, per poi tornare in campo al debutto del Portogallo nella competizione con il Congo.

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