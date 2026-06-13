La Germany BBL arriva al suo atto conclusivo con Bayern Monaco-Alba Berlino, sfida valida per la finale playoff del campionato tedesco, serie al meglio delle cinque partite. L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno alle ore 15:30, in una classica del basket tedesco che assegnerà il titolo nazionale. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Bayern Monaco si presenta a questa finale con l’ambizione di confermare il proprio dominio in Germania. La formazione bavarese può contare su un roster profondo e ricco di talento, oltre all’esperienza accumulata nelle competizioni europee. Giocare una finale davanti al proprio pubblico rappresenta un ulteriore vantaggio per una squadra abituata a gestire la pressione delle grandi occasioni.

L’Alba Berlino, invece, punta a tornare sul tetto della Germania dopo una stagione molto positiva. La squadra della capitale ha costruito gran parte dei propri successi su un basket veloce, intenso e molto organizzato, caratteristiche che proverà a sfruttare anche in questa serie decisiva.

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Il momento delle due squadre

Il Bayern Monaco proverà a sfruttare qualità individuali, esperienza e fattore campo per prendere il controllo della serie e avvicinarsi al titolo.

L’Alba Berlino cercherà invece di imporre il proprio ritmo e la propria organizzazione di gioco per mettere in difficoltà i favoriti e conquistare un successo prezioso nella corsa al campionato.

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