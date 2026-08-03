Lontano da casa, ma con un obiettivo chiarissimo: mettere un piede nei playoff di Champions League. Martedì 4 agosto alle ore 19:30, l'Hapoel Beer Sheva affronterà la Stella Rossa nell'andata del terzo turno preliminare della massima competizione europea. La gara si disputerà in campo neutro in Ungheria, una circostanza che potrebbe influenzare gli equilibri di un confronto tra due squadre con ambizioni importanti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BEER SHEVA-STELLA ROSSA CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Hapoel Beer Sheva

La formazione israeliana ha raggiunto questo turno dopo aver eliminato il Vikingur Reykjavik, ribaltando la sconfitta dell'andata con una convincente vittoria nel ritorno. L'inizio di stagione, però, ha evidenziato qualche difficoltà soprattutto nella fase difensiva, motivo per cui la squadra dovrà disputare una gara di grande attenzione contro un avversario abituato ai palcoscenici europei.

Il momento della Stella Rossa

I campioni di Serbia si presentano all'appuntamento forti della loro esperienza internazionale e di una rosa ricca di qualità. La Stella Rossa ha ormai acquisito una notevole continuità nelle competizioni UEFA e punta a costruire già nella gara d'andata un vantaggio importante. Le recenti prestazioni lontano da Belgrado confermano la solidità della squadra, capace di ottenere risultati pesanti anche in trasferta.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Beer Sheva-Stella Rossa

L'Hapoel Beer Sheva proverà a mantenere equilibrio e compattezza per arrivare con un risultato ancora aperto alla sfida di ritorno. La Stella Rossa, invece, dovrebbe prendere progressivamente il controllo del gioco grazie alla maggiore qualità tecnica e all'esperienza dei suoi uomini chiave, cercando di sfruttare ogni spazio con il proprio reparto offensivo.

Probabili formazioni Hapoel Beer Sheva-Stella Rossa

L'Hapoel Beer Sheva dovrebbe affidarsi a Zlatanovic come riferimento offensivo, supportato da East e Ahmed.

La Stella Rossa punterà sull'esperienza di Marko Arnautovic, affiancato da Katai nel reparto avanzato.

Hapoel Beer Sheva (3-4-3): Marciano; Mizrahi, Rotman, Vitor, Baltaxa; Yehoshua, Ventura, Kangwa; East, Zlatanovic, Ahmed.

Stella Rossa (3-5-2): Matheus; Seol, Uchenna, Veljkovic, Strika; Loizou, Abu Fani, Krunic, Katai, Cham; Arnautovic.

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