Il 15 giugno alle 21:00 scendono in campo Belgio ed Egitto, tra le squadre più attese del girone G, in cui figurano anche Iran e Nuova Zelanda. La squadra europea e quella africana apriranno il girone, offrendo lo spettacolo più grande che può offrire il gruppo. Chi vincerà questa sfida, avrebbe praticamente già in pugno la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Per scoprire come seguire la partita della Coppa del Mondo senza perdere nemmeno un minuto, continua a leggere l'articolo.

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Il Belgio è ben lontano dai fasti di un tempo, quello della generazione dorata. Oggi i top player del Belgio non si presentano nel momento migliore della loro carriera, e l'esempio emblematico è Kevin De Bruyne, che ha passato la maggior parte della stagione con il Napoli ai box. Dovrebbe partire titolare nel match, ma l'intensità potrebbe essere più blanda del solito, soprattuto dato che siamo alla prima partita. L'Egitto invece tiene a fare bella figura nella rassegna iridata: quest'anno, l'Egitto ha una squadra molto tecnica, con riferimenti offensivi Salah e Marmoush.

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Il momento di forma del Belgio

Il momento dell'Egitto

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L'Egitto non è tra le squadre più solide del continente. Anzi, rispetto ad altre, preferisce la tecnica e la velocità all'intensità e la fisicità. I suoi uomini simbolo, rappresentano a pieno questa filosofia. Salah nella sua last dance vorrà regalare una gioia al suo paese, provando a portarlo quanto più lontano possibile. Il fuoriclasse del Liverpool sarà affiancato da un giocatore di gran livello, soprattutto in prospettiva. Marmoush è un giocatore molto valido, imprevedibile e frizzante che potrebbe rappresentare un pericolo tra le fila della difesa belga, che anche durante le qualificazioni ha mostrato di avere momenti di blackout.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Belgio-Egitto

Il, sulla carta, è la squadra più forte. Ma in campo la situazione cambia e potrebbe lasciare lo scettro, mai così forte in una. Questo evidenzia anche l'ottimo momento delle squadre africane, dato che anche il Marocco è tra le squadre da battere in questo mondiale in Stati Uniti, Messico e Canada. Meno aspettative ci sono su, ma una delle due avrà comunque la possibilità di qualificarsi come migliore terza, dato che passano alla fase a eliminazione diretta otto terze su dodici gironi.Il Belgio dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, in cui in porta ci sarà, protetto da una difesa un po'con Castagne, Debast, Theate e De Cuyper. A centrocampo ci sarà Tielemans a giganteggiare con fisicità e intensità mentreè chiamato a farsi valere con la sua tecnica, colmando in questo momento un gap fisico. In attacco, il riferimento offensivo sarà Charles De Katelaere. Il Belgio invece si affida a due punte:, coadiuvati da Ashour nel 3-4-1-2 architettato da

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia.

Egitto (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush. Ct. Hassan.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Belgio potrebbe lasciare qualcheche potrebbe essere sfruttato dagli attaccanti egiziani. Non c'è una netta favorita, ma ci aspettiamodalla prima partita di questo girone. Potrebbero infatti esserci almeno due gol per parte, dato che anche il Belgio in attacco può contare su uomini imprevedibili, anche partenti dalla panchina. L'utima parola, come al solito, sarà rimessa soltanto al campo.

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