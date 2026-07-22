L'Estadio Julio César Villagra ospita la sfida tra Belgrano Córdoba e Rosario Central, valida per la Liga Profesional argentina e in programma il 26 luglio 2026. Un confronto importante tra due squadre protagoniste della parte alta della classifica, separate da appena due punti.

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Il momento delle due squadre

Il Belgrano occupa attualmente il quinto posto con 26 punti, mentre il Rosario Central si trova in quarta posizione a quota 28. La gara rappresenta quindi un'occasione importante per entrambe le formazioni, che puntano a consolidare la propria posizione nella graduatoria.

La squadra di casa arriva all'appuntamento con un buon rendimento tra le mura amiche. Nelle ultime sei partite interne di campionato, infatti, il Belgrano ha conquistato tre vittorie, dimostrando di essere una formazione difficile da affrontare davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte ci sarà il Rosario Central, che sta attraversando un periodo positivo in termini di risultati. La squadra ospite ha vinto il 50% delle ultime sei gare disputate in Liga Profesional, confermando una buona capacità di ottenere punti anche contro avversari di livello.

I precedenti recenti tra le due squadre raccontano invece di grande equilibrio: il 50% degli ultimi sei confronti diretti tra Belgrano e Rosario Central è terminato in parità. Un dato che testimonia quanto sia spesso combattuta questa sfida e che potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione anche in vista del nuovo appuntamento.