Mondiale, Ibrahimovic e Henry incantano con una sfida di palleggi

La sfida di tennis tra Mattia Bellucci e Alex Bolt è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 in Germania e si gioca domenica 14 giugno alle ore 15:00. Un match decisivo che mette in palio l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatori pronti a giocarsi tutto in un confronto ad alta tensione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Bellucci arriva a questo appuntamento con la voglia di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite. L’azzurro sta cercando continuità nel circuito e vede in questa sfida una grande occasione per entrare nel main draw di un torneo prestigioso come l’ATP 500.

Il Bolt, invece, è un giocatore esperto e abituato a questo tipo di partite. L’australiano può contare su un tennis aggressivo, soprattutto al servizio, e proverà a sfruttare la propria esperienza per indirizzare il match nei momenti chiave.

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Il momento dei due tennisti

Bellucci cercherà di imporre il proprio ritmo da fondo campo e sfruttare la solidità negli scambi per conquistare un posto nel tabellone principale.

Bolt proverà invece a fare leva sull’esperienza e sul servizio per prendere il controllo dei punti rapidi e mettere pressione all’italiano nei momenti decisivi.

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