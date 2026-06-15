Mattia Bellucci sarà il primo a scendere in campo sulla heristo-arena, dove alle 11:30 affronterà Alexander Bublik. Il tennista azzurro arriva all'appuntamento in un buon momento di forma, dopo aver superato le qualificazioni grazie ai successi ottenuti contro Mikhail Kukushkin e Alex Bolt, prendendosi così la rivincita sull'australiano che lo aveva battuto a Birmingham.

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Il momento dei due tennisti

Nelle scorse settimane Bellucci aveva già mostrato segnali incoraggianti sull'erba, conquistando vittorie di prestigio contro Alejandro Davidovich Fokina e Yannick Hanfmann, risultati che gli hanno permesso di raggiungere i quarti di finale del torneo di Stoccarda. In quell'occasione ha dato filo da torcere anche a Taylor Fritz, uscendo dal campo dopo una sfida molto equilibrata.

Il giocatore lombardo ha dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio su questa superficie, ma dall'altra parte della rete troverà uno specialista dell'erba come Bublik. Il kazako torna infatti nel torneo da campione in carica, avendo conquistato il titolo nel 2025 grazie a un percorso brillante che lo vide superare anche Jannik Sinner, poi vincitore di Wimbledon, prima di alzare il trofeo.

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