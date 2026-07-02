La sfida di tennis tra Belinda Bencic e Anna Kalinskaya è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un match molto equilibrato tra due giocatrici di alto livello, entrambe capaci di esprimere un tennis solido e aggressivo, con in palio un posto negli ottavi dello Slam londinese.

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La Bencic arriva all’appuntamento forte della sua esperienza nei grandi tornei e della capacità di gestire i momenti chiave del match, mentre la Kalinskaya proverà a sfruttare il suo momento positivo e il suo tennis moderno e aggressivo.

Belinda Bencic: caratteristiche e carriera

Belinda Bencic, nata nel 1997 in Svizzera, è una delle tenniste più complete del circuito WTA. Nel corso della carriera ha conquistato titoli importanti e ha raggiunto posizioni di vertice nel ranking mondiale, distinguendosi per continuità e solidità nei grandi appuntamenti.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice molto intelligente, capace di variare il gioco e di adattarsi alle diverse situazioni. Ha una buona solidità da fondo campo, un rovescio molto affidabile e una grande capacità di lettura del gioco. Sull’erba riesce a esprimere al meglio la sua completezza tecnica.

Anna Kalinskaya: caratteristiche e carriera

Anna Kalinskaya, nata nel 1998 in Russia, è una tennista in crescita costante nel circuito WTA. Negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti nei tornei principali, affermandosi come una giocatrice sempre più competitiva anche contro le top player.

Il suo tennis è aggressivo e moderno, basato su colpi profondi da fondo campo e su una buona capacità di accelerazione. Quando trova continuità può diventare molto pericolosa anche sulle superfici veloci come l’erba.

Dove vedere Bencic-Kalinskaya in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Bencic-Kalinskaya, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Bencic proverà a imporre la sua esperienza e la sua varietà di gioco per controllare il ritmo dell’incontro.

Kalinskaya cercherà invece di essere aggressiva fin dai primi scambi, provando a prendere in mano l’iniziativa.

Pronostico

Match che si preannuncia equilibrato, ma con

grazie alla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e alla sua solidità nei momenti decisivi. Kalinskaya però ha le armi per restare in partita a lungo, rendendo la sfida potenzialmente combattuta e con possibile sviluppo su tre set.

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