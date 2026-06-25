Bencic-Wang: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo WTA di Wimbledon su erba, disponibile gratuitamente su Bet365
A Wimbledon vince Alcaraz ma trionfa lei: la splendida Kate Middleton...
Il secondo turno di Wimbledon mette di fronte Belinda Bencic e Wang Xinyu, in una sfida che vede la svizzera partire con i favori del pronostico grazie al miglior ranking e ai precedenti favorevoli. La cinese, però, ha già dimostrato di trovarsi a proprio agio sull'erba e proverà a sfruttare il buon momento per mettere in difficoltà una delle giocatrici più solide del circuito. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Non perdere Wimbledon, seguilo su VINCITU
Bencic-Wang: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in StreamingBENCIC WANG WTA WIMBLEDON TENNIS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Bencic-Wang in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Bencic-Wang nel palinsesto Live
Qui BencicBelinda Bencic si presenta all'appuntamento dopo un esordio convincente, nel quale ha superato Mika Stojsavljevic con un netto 6-2, 6-1. La svizzera sta attraversando un buon periodo di forma, con sette vittorie nelle ultime dieci partite, e continua a confermarsi una delle tenniste più continue del circuito. L'esperienza maturata nei grandi tornei e la capacità di gestire i momenti decisivi rappresentano due delle sue principali qualità in vista di questo confronto.
Qui WangWang Xinyu arriva al secondo turno dopo aver battuto Elisabetta Cocciaretto in tre set, imponendosi con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2. La cinese ha già disputato diversi incontri sull'erba nelle settimane precedenti a Wimbledon, raggiungendo anche la semifinale a Bad Homburg, un percorso che le ha permesso di acquisire ritmo e fiducia su questa superficie. Nonostante un rendimento altalenante negli ultimi mesi, Wang ha dimostrato di poter competere ad alto livello e proverà a sfruttare il buon feeling con l'erba per impensierire la svizzera.
Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA