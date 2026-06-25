Il secondo turno di Wimbledon mette di fronte Belinda Bencic e Wang Xinyu, in una sfida che vede la svizzera partire con i favori del pronostico grazie al miglior ranking e ai precedenti favorevoli. La cinese, però, ha già dimostrato di trovarsi a proprio agio sull'erba e proverà a sfruttare il buon momento per mettere in difficoltà una delle giocatrici più solide del circuito. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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si presenta all'appuntamento dopo un esordio convincente, nel quale ha superatocon un netto. La svizzera sta attraversando un buon periodo di forma, con, e continua a confermarsi una delle tenniste più continue del circuito. L'esperienza maturata nei grandi tornei e la capacità di gestire i momenti decisivi rappresentano due delle sue principali qualità in vista di questo confronto.arriva al secondo turno dopo aver battutoin tre set, imponendosi con il punteggio di. La cinese ha già disputato diversi incontri sull'erba nelle settimane precedenti a Wimbledon, raggiungendo anche la semifinale a Bad Homburg, un percorso che le ha permesso di acquisire ritmo e fiducia su questa superficie. Nonostante un rendimento altalenante negli ultimi mesi, Wang ha dimostrato di poter competere ad alto livello e proverà a sfruttare il buon feeling con l'erba per impensierire la svizzera.

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