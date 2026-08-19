Gli spareggi per l'accesso alla fase a gironi di UEFA Europa League mettono di fronte Benfica e Aarhus. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto 2026 alle ore 20:00 nella maestosa cornice dell'Estádio da Luz di Lisbona. Per la formazione portoghese si tratta dell'ultimo ostacolo continentale dopo aver superato nei turni precedenti San Gallo ed Hearts. I danesi dell'Aarhus volano in Portogallo con l'obiettivo di compiere una vera e propria impresa contro un'avversaria storicamente ostica.

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Dove vedere Benfica-Aarhus in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Benfica

Al momento nessuna emittente ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il match tra Benfica e Aarhus.

Il Benfica si presenta a questo fondamentale appuntamento europeo con il morale al massimo, rinforzato dal travolgente successo per 0-7 ottenuto sul campo del Casa Pia nell'ultimo turno di campionato. Le "Aquile" vantano una tradizione straordinaria contro le formazioni danesi, con ben 14 vittorie e 2 pareggi in 16 precedenti complessivi. Nonostante la recente cessione del terzino Amar Dedić al Newcastle e le precarie condizioni fisiche di Fredrik Aursnes, la squadra di Lisbona ha dimostrato una trazione offensiva devastante e tanta solidità.

Il momento dell'Aarhus

L'Aarhus torna ad affrontare il Benfica a distanza di decenni dai storici incroci in Coppa dei Campioni (1960/61 e 1987/88), gare che finora hanno visto un bilancio di 3 sconfitte e 1 pareggio per la compagine nordica. Per i danesi si preannuncia una trasferta al limite del proibitivo, in cui la compattezza tattica e la capacità di limitare i danni nella prima frazione di gioco saranno gli ingredienti chiave per provare a mantenere vivo il discorso qualificazione in vista della sfida di ritorno.

Le probabili formazioni di Benfica-Aarhus

Il Benfica si affida alla qualità di Sudakov sulla trequarti e al senso del gol di Pavlidis in avanti, mantenendo la struttura vincente vista nelle ultime uscite. L'Aarhus risponde con un assetto solido e rinforzato in mediana, pronto a fare densità davanti alla propria area e a sfruttare la velocità degli esterni nelle ripartenze.

Benfica (4-2-3-1): Samuel Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro; Prestianni, Sudakov, Rafa; Pavlidis.

Aarhus (4-3-3): Hansen; Molgaard, Camara, Andersen, Arnstad; Solbakken, Emmery, Links; Anderson, Jorgensen, Serra.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si attende un match a senso unico sul piano del possesso palla, con il Benfica pronto ad assediare la metà campo avversaria fin dai primi minuti di gioco per incanalare subito la qualificazione. L'Aarhus imposterà una gara prevalentemente difensiva, cercando di chiudere ogni varco centrale per poi fare affidamento sulle ripartenze veloci e sulle situazioni da calcio piazzato. La pazienza e la precisione negli ultimi venti metri saranno i fattori determinanti per permettere ai padroni di casa di sbloccare l'incontro.

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