Il Besiktas ha l’occasione di allungare un avvio europeo senza passi falsi; il Crystal Palace deve invece ritrovare sicurezza dopo una sconfitta difficile da assorbire. Besiktas-Crystal Palace si gioca giovedì 22 ottobre alle 21 a Istanbul, nella terza giornata della fase campionato di Europa League. I turchi hanno già conquistato sei punti, mentre gli inglesi inseguono a quota tre. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le vittorie contro Marsiglia e Hoffenheim hanno dato fiducia ai padroni di casa, convincenti soprattutto nella produzione offensiva. Il Palace arriva invece dal 5-0 subito contro il Brighton, un risultato che rende importante una risposta immediata anche sul piano della prestazione. Prima del match puoi CONSULTARE GLI APPUNTAMENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, SCOPRIRE GLI EVENTI LIVE PROPOSTI DA LOTTOMATICA oppure CONTROLLARE LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA DI VINCITÙ.

Dove vedere Besiktas-Crystal Palace: diretta TV e piattaforme streaming

Besiktas, sei gol e due vittorie per dare continuità al percorso europeo

La partita sarà trasmessa integralmente su, con la. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso, mentre sula visione sarà disponibile con il Pass Sport. Per chi sceglierà, i collegamenti dalla partita saranno affidati ad. sport.sky.itIle ilhanno portato il Besiktas a punteggio pieno. Due successi differenti, accomunati dalla capacità di trovare tre volte la porta avversaria e di sostenere il confronto anche in una trasferta impegnativa. L’attacco rappresenta quindi una delle principali certezze dei turchi. I tre gol complessivamente subiti ricordano però che esistono ancora margini di miglioramento nella protezione della propria area: contro il Palace servirà evitare che la ricerca del vantaggio lasci troppo spazio agli avversari.

Anche il campionato offre segnali favorevoli. Il Besiktas ha conquistato cinque vittorie nelle prime sette giornate e, dopo il passo falso contro l’Amed, è ripartito battendo il Kocaelispor 2-1. Il possibile schieramento propone Oh come riferimento centrale, sostenuto da Olaitan, Trossard e Poku. Alle loro spalle, Ndidi e Kökçü dovrebbero garantire equilibrio e collegamenti con il reparto offensivo.

ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 20: Hyeon-gyu Oh of Besiktas celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 2026/27 play-offs first leg match between Besiktas and Kauno Zalgiris at Besiktas Park on August 20, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Crystal Palace, dopo Brighton serve ritrovare compattezza

Ilha mostrato finora un rendimento discontinuo. In Europa League ilaveva aperto il torneo con una prestazione convincente, prima della sconfitta per. Anche in Premier League i risultati più recenti raccontano due volti diversi: alè seguito il pesante. La trasferta di Istanbul richiede quindi soprattutto una reazione nella tenuta collettiva.

Gli inglesi hanno già dimostrato di poter creare occasioni e segnare in Europa. Per trasformare questa qualità in punti dovranno però ridurre gli errori che permettono agli avversari di arrivare con facilità negli ultimi metri. Nella formazione prevista, Wharton e Timber agiranno davanti alla difesa. Sarr, Kamada e Pino sono indicati sulla trequarti, con Strand Larsen al centro dell’attacco. Il loro contributo sarà importante anche per conservare il pallone e alleggerire la pressione nei momenti favorevoli al Besiktas.

La chiave tattica: pressione turca e spazi per gli esterni inglesi

Il Besiktas potrebbe provare a prendere subito l’iniziativa, sfruttando il sostegno del pubblico e la fiducia costruita nelle prime due giornate. I movimenti dialle spalle dipossono offrire una soluzione centrale, mentre gli esterni saranno chiamati ad allargare la difesa del Palace. Per gli ospiti sarà importante impedire ricezioni comode tra le linee.dovranno coordinarsi con i difensori, evitando che l’uscita in pressione di un singolo apra un corridoio verso l’area.

Quando recupererà il pallone, il Palace potrebbe cercare gli esterni per attaccare lo spazio lasciato dai terzini turchi. Sarr e Pino avranno quindi un ruolo potenzialmente rilevante nelle ripartenze, con Kamada incaricato di collegare l’azione alla punta. Il Besiktas dovrà accompagnare gli attacchi mantenendo una copertura adeguata. I risultati iniziali gli consentono di affrontare la partita con fiducia, ma concedere continui ribaltamenti potrebbe valorizzare proprio le qualità offensive degli inglesi.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Yeremi Pino del Crystal Palace reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Nottingham Forest FC al Selhurst Park l'11 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Le probabili formazioni di Besiktas-Crystal Palace

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a Nübel sono attesi Murillo, Agbadou, Topçu e Ouattara. Ndidi e Kökçü formeranno la coppia centrale, mentre Olaitan, Trossard e Poku agiranno alle spalle dell’unica punta Oh.

Modulo speculare per il Crystal Palace. Benítez difenderà la porta, protetto dalla linea composta da Disasi, Richards, Canvot e Mitchell. Wharton e Timber sono indicati in mediana, con Sarr, Kamada e Pino a sostegno di Strand Larsen.

Besiktas (4-2-3-1): Nübel; Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara; Ndidi, Kökçü; Olaitan, Trossard, Poku; Oh.

Crystal Palace (4-2-3-1): Benítez; Disasi, Richards, Canvot, Mitchell; Wharton, Timber; Sarr, Kamada, Pino; Strand Larsen.

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