Besiktas-Goztepe: diretta live e probabili formazioni

Il Besiktas arriva con grande entusiasmo e una lunga serie positiva, ma dovrà fare attenzione alla solidità difensiva del Goztepe, che ha dimostrato di saper gestire bene questo tipo di sfide

Stefano Sorce 22 febbraio - 10:41

Il Tupras Stadium sarà teatro di uno scontro diretto fondamentale per la corsa europea. Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:00, si gioca Besiktas-Goztepe in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, con i padroni di casa quinti e gli ospiti quarti. Una vittoria permetterebbe al Besiktas il sorpasso, mentre il Goztepe vuole consolidare la propria posizione nelle zone alte.

Vuoi vedere Besiktas-Goztepe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Dove vedere Besiktas-Goztepe in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento del Besiktas — Il Besiktas sta attraversando uno dei migliori momenti della sua stagione. La squadra guidata da Sergen Yalcin è imbattuta da mesi e arriva a questa sfida con una lunga serie positiva che ha rilanciato le ambizioni europee. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria emozionante nei minuti finali, segnale di una squadra viva, determinata e con grande fiducia nei propri mezzi. Dal punto di vista offensivo, il Besiktas sta trovando soluzioni efficaci grazie alla qualità dei suoi trequartisti e alla crescita di nuovi innesti arrivati nel mercato invernale. Tuttavia, resta qualche problema difensivo, con diversi gol subiti nelle ultime partite. In casa il rendimento è buono, ma non sempre dominante, e questo rende la sfida ancora più aperta.

Momento del Goztepe — Il Goztepe è una delle sorprese della stagione e si presenta a questa sfida con grande solidità. La squadra ha costruito la propria classifica soprattutto grazie a una difesa eccezionale, una delle migliori del campionato per gol subiti. Gli ospiti arrivano da una serie positiva e hanno dimostrato di saper gestire anche partite complicate. Tuttavia, nelle ultime due gare sono emerse difficoltà offensive, con la squadra che non è riuscita a trovare la via del gol. Nonostante questo, il Goztepe resta una formazione estremamente organizzata, difficile da affrontare e molto pericolosa soprattutto nelle transizioni.

Probabili formazioni di Besiktas-Goztepe — Il Besiktas dovrebbe schierare Destanoglu in porta, con una difesa composta da Sazdagi, Agbadou, Topcu e Yilmaz. In mezzo al campo Asllani agirà davanti alla difesa, mentre sulla trequarti ci saranno Cerny, Kokcu e Olaitan, pronti a supportare Under e la punta Oh, che rappresenterà il riferimento offensivo principale.

Il Goztepe dovrebbe rispondere con Lis tra i pali e una difesa a tre formata da Allan Godoi, Heliton e Bokele. A centrocampo agiranno Kurtulan, Miroshi, Dennis e Cherni, mentre Krastev sarà il trequartista incaricato di supportare le due punte Janderson e Guilherme Luiz.

Besiktas (4-2-3-1): Destanoglu; Sazdagi, Agbadou, Topcu, Yilmaz; Asllani; Cerny, Kokcu, Olaitan, Under; Oh.

Goztepe (3-4-1-2): Lis; Allan Godoi, Heliton, Bokele; Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni; Krastev; Janderson, Guilherme Luiz.

Vuoi vedere Besiktas-Goztepe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui