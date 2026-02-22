derbyderbyderby streaming Besiktas-Goztepe: diretta live e probabili formazioni

Lo streaming live

Besiktas-Goztepe: diretta live e probabili formazioni

Besiktas-Goztepe: diretta live e probabili formazioni - immagine 1
Il Besiktas arriva con grande entusiasmo e una lunga serie positiva, ma dovrà fare attenzione alla solidità difensiva del Goztepe, che ha dimostrato di saper gestire bene questo tipo di sfide
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Il Tupras Stadium sarà teatro di uno scontro diretto fondamentale per la corsa europea. Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:00, si gioca Besiktas-Goztepe in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, con i padroni di casa quinti e gli ospiti quarti. Una vittoria permetterebbe al Besiktas il sorpasso, mentre il Goztepe vuole consolidare la propria posizione nelle zone alte.

Guarda ora Besiktas-Goztepe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Besiktas-Goztepe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Nizza-Lorient sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Besiktas-Goztepe in diretta tv e streaming

—  

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Momento del Besiktas

—  

Il Besiktas sta attraversando uno dei migliori momenti della sua stagione. La squadra guidata da Sergen Yalcin è imbattuta da mesi e arriva a questa sfida con una lunga serie positiva che ha rilanciato le ambizioni europee. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria emozionante nei minuti finali, segnale di una squadra viva, determinata e con grande fiducia nei propri mezzi. Dal punto di vista offensivo, il Besiktas sta trovando soluzioni efficaci grazie alla qualità dei suoi trequartisti e alla crescita di nuovi innesti arrivati nel mercato invernale. Tuttavia, resta qualche problema difensivo, con diversi gol subiti nelle ultime partite. In casa il rendimento è buono, ma non sempre dominante, e questo rende la sfida ancora più aperta.

Momento del Goztepe

—  

Il Goztepe è una delle sorprese della stagione e si presenta a questa sfida con grande solidità. La squadra ha costruito la propria classifica soprattutto grazie a una difesa eccezionale, una delle migliori del campionato per gol subiti. Gli ospiti arrivano da una serie positiva e hanno dimostrato di saper gestire anche partite complicate. Tuttavia, nelle ultime due gare sono emerse difficoltà offensive, con la squadra che non è riuscita a trovare la via del gol. Nonostante questo, il Goztepe resta una formazione estremamente organizzata, difficile da affrontare e molto pericolosa soprattutto nelle transizioni.

Probabili formazioni di Besiktas-Goztepe

—  

Il Besiktas dovrebbe schierare Destanoglu in porta, con una difesa composta da Sazdagi, Agbadou, Topcu e Yilmaz. In mezzo al campo Asllani agirà davanti alla difesa, mentre sulla trequarti ci saranno Cerny, Kokcu e Olaitan, pronti a supportare Under e la punta Oh, che rappresenterà il riferimento offensivo principale.

Il Goztepe dovrebbe rispondere con Lis tra i pali e una difesa a tre formata da Allan Godoi, Heliton e Bokele. A centrocampo agiranno Kurtulan, Miroshi, Dennis e Cherni, mentre Krastev sarà il trequartista incaricato di supportare le due punte Janderson e Guilherme Luiz.

Besiktas (4-2-3-1): Destanoglu; Sazdagi, Agbadou, Topcu, Yilmaz; Asllani; Cerny, Kokcu, Olaitan, Under; Oh.

Goztepe (3-4-1-2): Lis; Allan Godoi, Heliton, Bokele; Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni; Krastev; Janderson, Guilherme Luiz.

Guarda ora Besiktas-Goztepe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Besiktas-Goztepe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Nizza-Lorient sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Nizza-Lorient: lo streaming gratis del match della Ligue1
Cadice-Real Sociedad B streaming gratis: formazioni e diretta tv live

© RIPRODUZIONE RISERVATA