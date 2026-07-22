La UEFA Europa League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Beşiktaş-Midtjylland, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione turca ospita il club danese in una delle sfide più interessanti del turno, con due squadre di grande esperienza internazionale che si affrontano per conquistare un posto nel turno successivo della competizione.

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Il Beşiktaş punta sul fattore campo

Il

arriva alla sfida europea con l'obiettivo di sfruttare il sostegno del pubblico del Tüpraş Stadyumu per iniziare nel migliore dei modi il doppio confronto. Il club turco, forte della propria tradizione internazionale, vuole mettere subito pressione agli avversari e ottenere un risultato positivo nella gara d'andata.

La squadra di Istanbul proverà a imporre il proprio ritmo, affidandosi alla qualità tecnica della rosa e cercando di costruire un vantaggio importante prima della trasferta in Danimarca.

Il Midtjylland cerca un colpo in trasferta

Il

rappresenta un avversario molto competitivo e arriva alla sfida con l'ambizione di giocarsi fino in fondo la qualificazione. La formazione danese ha grande esperienza nelle competizioni europee e punta a sfruttare organizzazione tattica e intensità per mettere in difficoltà il Beşiktaş.

Gli ospiti proveranno a gestire i momenti della partita e a ottenere un risultato utile in trasferta, consapevoli dell'importanza di arrivare alla gara di ritorno ancora pienamente in corsa.

Il momento delle due squadre

Il

vuole trasformare il fattore campo in un vantaggio concreto e partire con il piede giusto nel percorso verso la fase successiva dell'Europa League. Una vittoria davanti ai propri tifosi permetterebbe ai turchi di affrontare il ritorno con maggiore fiducia.

Il Midtjylland, invece, punta sulla solidità e sulla propria esperienza europea per superare un ostacolo prestigioso. Un pareggio o una sconfitta di misura in Turchia potrebbero comunque lasciare aperto il discorso qualificazione.

Le probabili formazioni di Beşiktaş-Midtjylland

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che promette equilibrio, intensità e spettacolo.

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