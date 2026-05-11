Dove vedere Betis-Elche in diretta tv e streaming gratis

Tra le sfide più avvincenti della trentaseiesima giornata del campionato spagnolo c'è quella che mette di fronte Betis ed Elche, allo Stadio La Cartuja di Siviglia. Il fischio d'inizio per questo match molto delicato per gli equilibri della classifica è in programma il 12 maggio alle 20:00. Continua a leggere l'articolo e scopri come non perdere nemmeno un minuto del match. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BETIS-ELCHE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Betis si presenta alla sfida casalinga con 54 punti in classifica e dei buoni risultati alle spalle. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto due partite nelle ultime cinque, pareggiando le restanti tre ma mostrando solidità, non perdendo alcun match. Migliorare la propria situazione in classifica è quasi impossibile dato che l'Atlético conta 63 punti, ma il Betis ben farebbe a guardarsi le spalle dato che il Celta Vigo, al sesto posto, ha 50 punti ed è reduce da due vittorie di fila. L'Elche invece è invischiato nella lotta salvezza: grazie ad un fine campionato eccellente, in cui nelle ultime cinque giornate ha raccolto dieci punti, ora l'Elche è sedicesimo a +2 dal Deportivo Alavés.

Le probabili formazioni di Betis-Elche

Il Betis approccerà la sfida con un dinamico 4-2-3-1, in cui Hernández coprirà il raggio offensivo davanti al tridente composto da Antony, Fornals e Ezzalzouli. L'Elche invece punterà su un centrocampo più folto e due attaccanti, tra cui l'ex Milan André Silva.

Betis (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Llorente, Gomez, Rodriguez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernández.

Elche (3-5-2): Dituro; Bigas, Affengruber, Chust; Tete Morente, Villar, Aguado, Febas, Valera; Andre Silva, Rodriguez.

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