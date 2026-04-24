Dove vedere Betis-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis

Betis e Real Madrid si affronteranno venerdì 24 aprile alle 20:45 allo Stadio Benito Villamarín, in una sfida valida per LaLiga che mette di fronte due squadre accomunate da un momento complicato. I Blancos arrivano a questo appuntamento dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, ormai fuori da tutte le competizioni e con il titolo che sembra destinato al Barcellona. Dall’altra parte, anche il Betis vive settimane difficili e cerca una reazione davanti al proprio pubblico. Il match, quindi, assume un peso importante soprattutto sul piano mentale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BETIS-REAL MADRID SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Real Madrid sta attraversando una fase delicata. Nonostante una rosa di altissimo livello, la stagione non ha rispettato le attese e il cambio in panchina, con l’arrivo di Álvaro Arbeloa al posto di Xabi Alonso, non ha completamente risolto i problemi. La recente vittoria contro l’Alavés ha dato un piccolo segnale positivo, ma il clima attorno alla squadra resta teso, come dimostrano le contestazioni dei tifosi nei confronti di alcuni dei giocatori più rappresentativi. I Blancos vogliono chiudere il campionato con dignità, ma serve maggiore continuità e serenità.

Anche il Betis non arriva nel migliore dei modi. L’eliminazione in Europa League ha lasciato scorie pesanti, soprattutto per come è maturata, e in campionato i risultati non sono stati all’altezza delle ambizioni. La squadra di Pellegrini fatica a trovare continuità e ha bisogno di una prestazione convincente per rilanciarsi. Giocare in casa potrebbe rappresentare un fattore importante, ma servirà una prova di carattere contro un avversario ferito ma sempre pericoloso.

Le probabili formazioni di Betis-Real Madrid

Il Betis scende in campo con il suo solito modulo, un 4-3-3 dinamico che prevede la presenza di Fornals, Hernández e Ezzalzouli in attacco. Il Real Madrid dal canto suo risponderà con un 4-4-2 più solido, con un folto centrocampo in cui spicca la presenza di Arda Guler e dell'onnipresente Federico Valverde, mentre la coppia di attaccanti sarà composta da Mbappé e Vinicius Jr.

Real Betis (4-3-3): Alvaro Valles; Ruibal, Bartra, Natan, V. Gomez; Amrabat, Lo Celso, Roca; Fornals, Cucho Hernandez, Ezzalzouli. Allenatore: Pellegrini.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; B. Diaz, Bellingham, Valverde, Guler; Mbappé, Vinicius Junior. Allenatore: Arbeloa.

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